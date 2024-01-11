Жители многоэтажного дома в Актобе отравились парами хлора. Оказалось, что застройщик, не предупредив людей, засыпал опасным веществом подвал. В результате жильцам потребовалась медицинская помощь, передает «31 канал».

У жильцов пятиэтажного дома в Актобе появились одинаковые симптомы отравления: слезились глаза, першило в горле, было трудно дышать. Выяснилось, что незадолго до этого компания-застройщик решила засыпать подвал хлоркой, заранее не предупредив об этом жильцов.

– До сих пор машины скорой приезжают, троим было плохо, сегодня вот для ребёнка вызвали врачей. Они должны были через СЭС сделать всё это, а не сами. К групповому отравлению в итоге привело, – рассказал житель дома Руслан Кошенов. На станции 103 уточнили, что пострадавшим оказана медицинская помощь и их уже отпустили домой.

– Был вызов Батыс-2, 40-й дом. К пострадавшим от отравления выехала скорая: при осмотре установили, что это отравление парами хлора. Эти женщины доставлены в многопрофильную больницу в отделение токсикологии, после оказания помощи были отправлены домой, – отметил главврач Актюбинской областной станции скорой медпомощи Мурат Жанкулов.

Дом был сдан в эксплуатацию два года назад. Пока за него отвечает застройщик, так как гарантийный срок ещё не истёк. Представитель компании-застройщика «Курылыс компаниясы» Алибек Кенжебаев пояснил, что хлор в подвал засыпали, чтобы убрать неприятный запах. До этого он был затоплен канализационными водами, которые откачивали два дня.

– Откачали воду, после чего четыре-пять килограммов хлорки посыпали, из-за неё отравление было. До часу ночи чистили всё, опилками засыпали. Канализация была забита мусором, жильцы кидают всё подряд, – сказал он.

На месте происшествия побывали специалисты санитарно-эпидемиологического надзора, они взяли замеры воздуха, провели анализ, но превышения нормы не нашли. По их словам, возможно, пары хлора успели выветриться, ведь люди открыли двери и окна. При этом специалисты уточнили, что перед проведением таких работ разрешение от санитарных служб не требуется.