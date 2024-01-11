Сотрудники криминальной полиции задержали группу воров, которая подозревается в краже скота на территории Теректинского района. Группа состояла из трех человек, они в октябре и ноябре прошлого года совершила ряд краж коров, принадлежащих жителям района. Скот забирали с вольного выпаса.

Всего злоумышленники похитили 62 коровы, восемь из которых были обнаружены в хозяйственных постройках подозреваемых. У задержанных изъяли автомашину Toyota Hilux, которая принадлежит одному из подозреваемых. Автомашину Ford мужчины приобрели по бартеру в обмен на похищенный скот.

Кроме того, установлен мужчина, который скупал мясо похищенного скота по ценам ниже рыночных. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование проводится по статье 188 УК РК «Скотокрадство».

https://youtu.be/YcKo56kZcg0