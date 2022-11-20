Уралец пришёл в пять утра проголосовать на выборах

- Я впервые на этом участке в качестве председателя. Очень удивилась, когда к нам пришёл мужчина примерно в пять утра. Он сидел и дожидался открытия участка вместе со сторожем. Наблюдатели пришли за час до начала выборов. Но по правилам, сначала проверили все кабинки, урны, подготовили участок. Затем ровно в семь прозвучал гимн и наш первый избиратель отдал свой голос. Мы ему сделали подарок. Выяснилось, что он одинокий и всегда приходит голосовать первым. Нарушений у нас на участке никаких не было. Люди приходят в хорошем настроении, мы вручаем подарки, к примеру, тем, кто проголосовал впервые, - отметила Асем Бакытжанова.Как сообщила на брифинге в ЦИК Сабила Мустафина, член Центризбиркома РК, по состоянию на 14:00 по времени Астаны явка избирателей на внеочередные президентские выборы составляет 51,16%. О проведение внеочередных президентских выборов Касым-Жомарт Токаев объявил 1 сентября в ходе послания народу Казахстана. Отметим, что теперь в Казахстане президент избирается на один срок с длительностью семь лет. Переизбрание запрещено. Кандидатами в президенты Казахстана зарегистрированы шесть человек: Касым-Жомарт Токаев, Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова. В ЗКО на этот час явка составила 43,85%. Всего к выборам привлечено 3 259 членов избирательных комиссий, которые прошли подготовительные курсы с практическим обучением. Они открылись в строго определённое время, за полчаса до открытия участков члены комиссии проверили все кабинки, урны, подготовили всё необходимое. На участках вручаются подарки каждому 10-у, 50-у, 100-у, 500-у и 1 000-у избирателю. Проводятся различные конкурсы для молодёжи, в том числе и в популярных социальных сетях. На каждом участке подготовлены подарки для детей, которые пришли с родителями. Узнать свой участок можно по ссылке. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека.
Уралец пришёл в пять утра проголосовать на выборах
Об этом сообщили в избирательном участке №465, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Как рассказала председатель избирательного участка №465 Асем Бакытжанова, первый избиратель подошёл в пять утра. - Я впервые на этом участке в качестве председателя. Очень удивилась, когда к нам пришёл мужчина примерно в пять утра. Он сидел и дожидался открытия участка вместе со сторожем. Наблюдатели пришли за час до начала выборов. Но по правилам, сначала проверили все кабинки, урны, подготовили участок. Затем ровно в семь прозвучал гимн и наш первый избиратель отдал свой голос. Мы ему сделали по