Уралец пришёл в пять утра проголосовать на выборах

Об этом сообщили в избирательном участке №465, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Как рассказала председатель избирательного участка №465 Асем Бакытжанова, первый избиратель подошёл в пять утра. - Я впервые на этом участке в качестве председателя. Очень удивилась, когда к нам пришёл мужчина примерно в пять утра. Он сидел и дожидался открытия участка вместе со сторожем. Наблюдатели пришли за час до начала выборов. Но по правилам, сначала проверили все кабинки, урны, подготовили участок. Затем ровно в семь прозвучал гимн и наш первый избиратель отдал свой голос. Мы ему сделали по