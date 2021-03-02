Виктор Ефремов В редакцию "МГ" обратилась старшая сестра Виктора Елена Старкова, которая рассказала, что ее брат очень быстро теряет зрение и если ему вовремя не сделать операцию, он может ослепнуть. По словам Елены, Виктор начал жаловаться на плохое зрение еще в 2019 году. Тогда он сразу обратился в больницу и прошел полное обследование. - У брата помимо потери зрения еще наблюдались частые головные боли и кровотечение из носа, мы пошли в одну из самых лучших частных клиник в Уральске. Прошли полностью обследование и только после МРТ (магнитно-резонансная томография) у него обнаружили кисту в голове. Но врачи сказали, что случай не критичный и операция не нужна, нужно пить таблетки, чтобы она не увеличилась. А по поводу зрения, назначили лечение и выписали корректирующие очки, однако это не помогло. Пошли в другую частную клинику - там поставили воспаление гайморовых пазух. Обращались в поликлинику, но у нас там не искали причину болезни, а лишь назначали капли в глаза и нос, и никакого обследования. Сейчас говорят, что нужно заплатить медстраховку, это не проблема, мы можем оплатить - но нас направляют из-кабинета в кабинет, а толку от этого никакого. Вот сейчас там офтальмолог в отпуске, смысл ждать? В общем, все напрасно. Лечение в клиниках обходилось недешево, но почему-то нам не помогали. В прошлом году в Уральск приехали оренбургские врачи из клиники Федорова, и мы прошли обследование у них, тогда мы испытали полнейший шок, оказалось, что "лучшая" частная клиника лечила нам все это время не тот глаз. Зарубежные врачи вынесли вердикт и сказали, что случай тяжелый и дали нам срочное направление на операцию, проведение имплантации роговичного сегмента. Но тут объявили карантин, операцию ему так и не сделали, - рассказала Елена. Виктор Ефремов рассказывает, что сейчас его зрение ухудшается с каждым днем, чтобы что-то прочитать крупным шрифтом, ему приходится буквально к носу подносить листок, чтобы рассмотреть буквы. С его слов, один глаз видит только на 50%, второй почти полностью не видит. - Самое страшное, что когда меня принимают на работу, я не афиширую о своих проблемах и болячках, лишь бы ухватиться за что-то и заработать деньги. Вообще я слесарь, и когда не нахожу мелких запчастей и болтиков, со мной вежливо прощаются. Ничего не поделаешь. Я очень хочу стать полноценным человеком, но сейчас с таким диагнозом мне даже нельзя поднимать тяжелое. Врачи говорят, если хоть один глаз перестанет видеть, то и второй уже не спасти, а в последнее время мне становится с каждым днем все хуже, - пояснил Виктор. Сестра Виктора говорит, что его примут на операцию в любой момент, у них для этого есть все необходимое, документальное сопровождение. Но самим им не под силу собрать 93 800 рублей (около 600 тысяч тенге) - столько стоит операция. - На проживание и обследование мы найдем деньги, у нас есть еще одна старшая сестра, она хорошо помогает. А так у меня у самой незакрытые кредиты, муж третий месяц на больничном, получил производственную травму, у нас четверо детей и мы живем на съемной квартире. Правда, хозяйка квартиры нам сказала можете не платить за проживание 2 месяца - эти деньги направьте на лечение Виктора. Мама тоже тяжелобольная, у нее онкологическое заболевание. Я бы в жизни ни у кого не просила денег, продала бы все, если было бы что продать, - плача говорит Елена. - Но сейчас нам деваться некуда. И Витя очень комплексует и стесняется, что я настояла на сборе и обратилась ко всем неравнодушным казахстанцам. Я прошу всех, помогите нам, ведь он может потерять зрение на всю жизнь. В управлении здравоохранения ЗКО также отметили, что у Виктора Ефремова не была оплачена страховка, а так они могут пройти обследование в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Заместитель директора городской поликлиники №4 Алмагуль Мустафина пояснила, что офтальмолог у них есть и принимает согласно расписанию. - Виктор Ефремов обращался к нам, когда ему было 18 лет, да наши врачи назначили ему лечение. Если бы это лечение не помогло, то тогда бы провели полное обследование, но пациент, видимо, обратился в частную клинику, - рассказала Алмагуль Мустафина.Елена Старкова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.