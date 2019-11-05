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Уральск красивый город, но ему не хватает лоска - аким ЗКО

Аким ЗКО Гали Искалиев попросил местных бизнесменов и предпринимателей привести в порядок прилежащую территорию, посадить зеленые деревья и сделать красивое освещение зданий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 ноября, в акимате Западно-Казахстанской области прошло совещание по благоустройству. Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что город Уральск считают красивым и самым зеленым в республике, однако, по его мнению, областному центру не хватает лоска. - Уральск красивый город, но ему не хватает лоска, - сказал аким ЗКО. После чего аким Уральска Абат Шыныбеков пояснил, что акимат
Кристина Кобина
Уральск красивый город, но ему не хватает лоска - аким ЗКО
Аким ЗКО Гали Искалиев попросил местных бизнесменов и предпринимателей привести в порядок прилежащую территорию, посадить зеленые деревья и сделать красивое освещение зданий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 5 ноября, в акимате Западно-Казахстанской области прошло совещание по благоустройству. Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что город Уральск считают красивым и самым зеленым в республике, однако, по его мнению, областному центру не хватает лоска. - Уральск красивый город, но ему не хватает лоска, - сказал аким ЗКО. После чего аким Уральска Абат Шыныбеков пояснил, что акиматом города проводится определенная работа по благоустройству, устройству наружного освещения, озеленению города. - По поручению город был поделен на 20 округов и созданы мобильные мониторинговые группы из числа депутатов городского маслихата, общественников, волонтеров и руководителей отделов акимата. Они были созданы для обследования и выявления проблемных вопросов благоустройства, озеленения, наружного освещения, рекламных конструкций. С 28 октября по 3 ноября этого года выявлено 497 проблемных вопросов, из них 393 вопроса краткосрочного характера, которые можно решить в кратчайшие сроки, например: уборка и вывоз мусора, строительных материалов, замена ламп освещения, покос травы. 84 вопроса по устройству тротуаров, профилирование и ямочный ремонт дорог, устройство освещения, пешеходных переходов, вывоз киосков и гаражей. 20 обращений требуют капитальных вложений, разработку проектно-сметной документации и время, это средний и капитальный ремонт и реконструкция дорог, фасадов зданий, выявление хозяев заброшенных зданий, - пояснил Абат Шыныбеков. Позже градоначальник отметил, что по магистральным улицам города, таким как проспект Нурсултана Назарбаева, проспект Евразия, проспект Абулхаир хана, ул. Курамангазы, ул. Шолохова, ул. Сырыма Датова расположены  торговые дома, банки, рестораны, автозаправочные станции, внешний вид некоторых из них, благоустройство, наружное освещение и озеленение оставляет желать лучшего.  В то же время есть объекты, которые эстетично выглядят, имеют современную подсветку и хорошо озеленены. Глава области дополнил, что также на многих объектах вовсе отсутствует зеленая зона, хотя почвенный состав, ландшафт, природно-климатические условия позволяют в городе организовать прекрасные зеленые газоны, скверы, цветники на территориях предприятий. - У меня просьба к вам всем, чтобы вы занимались озеленением прилежащих территорий, ведь это в первую очередь имидж ваших бизнес-объектов. Сейчас есть возможность посадить в ноябре с комом, с корнями деревья, давайте начнем с центральных улиц, остальные подтянутся. Если даже это территория не ваша, если она даже городская. Перед некоторыми торговыми домами стоят засохшие деревья. Давайте сделаем город не просто красивым, а красиво-зеленым. Это недорого стоит, если каждый будет за ними ухаживать и поливать вовремя. Через два-три года, они будут украшать здания, а мы превратим эти места в красивые улицы города. Это должна быть непрерывная зеленая зона, - обратился с просьбой Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
озеленение благоустройство

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