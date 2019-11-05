Уральск красивый город, но ему не хватает лоска - аким ЗКО

Аким ЗКО Гали Искалиев попросил местных бизнесменов и предпринимателей привести в порядок прилежащую территорию, посадить зеленые деревья и сделать красивое освещение зданий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 ноября, в акимате Западно-Казахстанской области прошло совещание по благоустройству. Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что город Уральск считают красивым и самым зеленым в республике, однако, по его мнению, областному центру не хватает лоска. - Уральск красивый город, но ему не хватает лоска, - сказал аким ЗКО. После чего аким Уральска Абат Шыныбеков пояснил, что акимат