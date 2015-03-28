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Социум

Уральск поддержит акцию «Час Земли»

Сегодня, 28 марта во всем мире пройдет акция "Час Земли". Акцию второй год подряд поддержит и Уральск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В последнюю субботу марта в мире ежегодно проводится «Час Земли», когда жители большинства стран мира на один час выключают свет. Традиционно в этой акции принимает участие и город Уральск. В этом году «Час Земли» в нашем городе будет отмечаться 28 марта с 20:30 до 21:30. Как сообщили в акимате г.Уральск, сегодня в рамках акции "Час Земли" будет отключено уличное освещение в городе. Исключением станут светофоры. Их не станут откл
Анэль Кайнеденова
Уральск поддержит акцию «Час Земли»
Сегодня, 28 марта во всем мире пройдет акция "Час Земли". Акцию второй год подряд поддержит и Уральск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" В последнюю субботу марта в мире ежегодно проводится «Час Земли», когда жители большинства стран мира на один час выключают свет. Традиционно в этой акции принимает участие и город Уральск. В этом году «Час Земли» в нашем городе будет отмечаться 28 марта с 20:30 до 21:30. Как сообщили в акимате г.Уральск, сегодня в рамках акции "Час Земли" будет отключено уличное освещение в городе. Исключением станут светофоры. Их не станут отключать во избежание дорожно-транспортных происшествий. Ровно на час с 20.30 до 21.30 в Уральске будет отключено около 12 тысяч ламп. Экономия от акции в городе составит 6900 кВ или около 55 тысяч тенге в денежном эквиваленте.
Час Земли

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