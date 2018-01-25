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Происшествия

Уральск покроют общественным WI-FI

Кроме того, планируется установить электронное табло на остановочных павильонах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно из отчета аким Уральска Мурата МУКАЕВА, для создания комфортной среды для жителей города, идет нарастающими темпами работа по проекту "Смарт Сити". - Так, до 2020 года планируется покрыть город общественным WI-FI. В пилотном режиме этот проект начнет работать с территории новой площади. Кроме того, планируем установить электронные табло на остановочных павильонах для отображения информации о подходящих к остановке авт
Кристина Кобина
Уральск покроют общественным WI-FI
Кроме того, планируется установить электронное табло на остановочных павильонах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно из отчета аким Уральска Мурата МУКАЕВА, для создания комфортной среды для жителей города, идет нарастающими темпами работа по проекту "Смарт Сити". - Так, до 2020 года планируется покрыть город общественным WI-FI. В пилотном режиме этот проект начнет работать с территории новой площади. Кроме того, планируем установить электронные табло на остановочных павильонах для отображения информации о подходящих к остановке автобусах, - отметил Мурат МУКАЕВ. Также градоначальник отметил, в сфере пассажирского транспорта была разработана концепция «Модернизации общественного транспорта города Уральск на 2018-2023 годы», где основными направлениями являются автоматизация мониторинга работы за общественным транспортом и внедрение электронной оплаты. -В рамках этой программы на 500 транспортных средствах установлена система «Busreport». По этой системе посредством телефона можно узнать, где находится нужный пассажиру автобус, и в какое время он прибудет на остановку. С ноября прошлого года на трех городских маршрутах внедрена система SMS-BUS (№5, 10, 36). В этом году оплату смс-сообщением планируем внедрить уже на всех автобусных маршрутах, - пояснил Мурат МУКАЕВ.

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