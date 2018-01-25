Уральск покроют общественным WI-FI

Кроме того, планируется установить электронное табло на остановочных павильонах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно из отчета аким Уральска Мурата МУКАЕВА, для создания комфортной среды для жителей города, идет нарастающими темпами работа по проекту "Смарт Сити". - Так, до 2020 года планируется покрыть город общественным WI-FI. В пилотном режиме этот проект начнет работать с территории новой площади. Кроме того, планируем установить электронные табло на остановочных павильонах для отображения информации о подходящих к остановке авт