Уральск снова остался без воды

В "Батыс Су Арнасы" обещали решить эту проблему в течение нескольких часов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подача водоснабжения была остановлена около 20.00. Жители разных районов города начали жаловаться на отсутствие воды. - Живем в районе Циолковского, и около 20.00 нам отключили воду. Раньше хоть предупреждали об отключении воды, сейчас даже этого нет, - говорит жительница города Аксамал. Жители района остановки Юбилейная, района Омега также жалуются на отсутствие воды. Как сообщили в "Батыс Су Арнасы", в связи с плановыми работами по промывке первого резервуара была остановле