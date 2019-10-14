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Социум

Уральск снова остался без воды

В "Батыс Су Арнасы" обещали решить эту проблему в течение нескольких часов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подача водоснабжения была остановлена около 20.00. Жители разных районов города начали жаловаться на отсутствие воды. - Живем в районе Циолковского, и около 20.00 нам отключили воду. Раньше хоть предупреждали об отключении воды, сейчас даже этого нет, - говорит жительница города Аксамал. Жители района остановки Юбилейная, района Омега также жалуются на отсутствие воды. Как сообщили в "Батыс Су Арнасы", в связи с плановыми работами по промывке первого резервуара была остановле
Арайлым Усербаева
Уральск снова остался без воды
В "Батыс Су Арнасы" обещали решить эту проблему в течение нескольких часов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Подача водоснабжения была остановлена около 20.00. Жители разных районов города начали жаловаться на отсутствие воды. - Живем в районе Циолковского, и около 20.00 нам отключили воду. Раньше хоть предупреждали об отключении воды, сейчас даже этого нет, - говорит жительница города Аксамал. Жители района остановки Юбилейная, района Омега также жалуются на отсутствие воды. Как сообщили в "Батыс Су Арнасы", в связи с плановыми работами по промывке первого резервуара была остановлена подача через первый шандор. - При открытии второго шандора произошёл отказ. На данный момент переходим на обратное наполнение первого резервуара и работу через первый шандор, планируем нормализовать подачу воды в течении 1-2 часов, - сообщили  в "Батыс Су Арнасы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вода отключение

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