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Социум

Уральск снова вошел в число городов РК с самым чистым воздухом

"Казгидромет" назвал города Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха, передает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" "Казгидромет" подвёл итоги экологического мониторинга, проведённого в 49 населённых пунктах в 2017 году, сообщает пресс-служба РГП. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились на 146 постах, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 90 – автоматических. В работе задействовали 14 передвижных лабораторий. По итогам мониторинга: К классу низкого уровня загрязнения воздуха отнесли 32 населённых пункта: города Степногорск, Аксай, Аркалык, Житика
gorod
Уральск снова вошел в число городов РК с самым чистым воздухом
"Казгидромет" назвал города Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" "Казгидромет" подвёл итоги экологического мониторинга, проведённого в 49 населённых пунктах в 2017 году, сообщает пресс-служба РГП. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились на 146 постах, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 90 – автоматических. В работе задействовали 14 передвижных лабораторий. По итогам мониторинга: К классу низкого уровня загрязнения воздуха отнесли 32 населённых пункта: города Степногорск, Аксай, Аркалык, Житикара, Зыряновск, Кентау, Лисаковск, Рудный, Сарань, Костанай, Туркестан, Уральск, Кокшетау, Аксу, Кызылорда, Павлодар, Жанаозен, Кульсары, Экибастуз, Талдыкорган, посёлки Берёзовка, Бейнеу, Акай, Сарыбулак, города Атырау, Петропавловск, Торетам, Январцево, Карабалык, Кордай, станцию комплексного фонового мониторинга "Боровое" и Щучинско-Боровскую курортную зону; К классу повышенного уровня загрязнения – 10 населённых пунктов: города Астана, Алматы, Актобе, Жанатас, Семей, Риддер, Тараз, Актау, Балхаш, Шу; К классу высокого уровня загрязнения воздуха – семь населённых пунктов (в 2016 году – 9): Жезказган, Каратау, Караганда, Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск и посёлок Глубокое. По сравнению с 2016 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в городах Алматы, Астана, Кызылорда, Балхаш и в посёлках Бейнеу и Акай. В городах Актау, Каратау, Усть-Каменогорск и посёлке Глубокое за год ситуация ухудшилась. В остальных населённых пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2016 года. Специалисты "Казгидромета" отмечают, что высокий и очень высокий уровень загрязнения по диоксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду, сероводороду, взвешенным частицам РМ, фенолу и аммиаку объясняется тремя основными факторами:
  • загруженность автодорог
  • рассеивание эмиссий от промышленных предприятий
  • низкая проветриваемость населённых пунктов.
В течение 2017 года зафиксировали 990 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 98 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в следующих городах: Актобе – 141 случай ВЗ и три случая ЭВЗ по сероводороду; Балхаш – 13 случаев ВЗ и один случай ЭВЗ по сероводороду; Караганда – 45 случаев ВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5 и оксиду углерода; Атырау – 357 случаев ВЗ и 75 случаев ЭВЗ по сероводороду (также по данным постов AgipKСO и АНПЗ); Житикара – один случай ВЗ по диоксиду азота; Петропавловск – 11 случаев ВЗ и один случай ЭВЗ по сероводороду; Усть-Каменогорск – 419 случаев ВЗ и 18 случаев ЭВЗ по сероводороду; Темиртау – три случая ВЗ по сероводороду. "Казгидромет" уведомил о каждом случае ЭВЗ и и ВЗ Министерство энергетики РК, Комитет экологического регулирования и контроля МЭ РК для установления причин и принятия мер. Радиационный мониторинг показал, что средние значения радиационного гамма-фона и среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по населённым пунктам Казахстана не превышали предельно допустимый уровень.
Уральск загрязнение воздуха

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