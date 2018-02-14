Уральск снова вошел в число городов РК с самым чистым воздухом

"Казгидромет" назвал города Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха, передает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" "Казгидромет" подвёл итоги экологического мониторинга, проведённого в 49 населённых пунктах в 2017 году, сообщает пресс-служба РГП. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились на 146 постах, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 90 – автоматических. В работе задействовали 14 передвижных лабораторий. По итогам мониторинга: К классу низкого уровня загрязнения воздуха отнесли 32 населённых пункта: города Степногорск, Аксай, Аркалык, Житика