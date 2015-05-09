Уральские автолюбители пытались устроить автопробег, несмотря на запрет

Сегодня, 9 мая, в 16.00 около гипермаркета "Дина" собрались несколько десятков автолюбителей, чтобы устроить автопробег, посвященный 70-летию Победы. Автомобили были разукрашены, на некоторых имелись надписи "Спасибо деду за победу", "На Берлин", "Помним и гордимся!" и прочие. Водители и не только были одеты в гимнастерки, пилотки военного времени. К тому же практически на всех авто были флаги СССР. В основном здесь собрались те, кто каждый год участвует в автопробеге. - Я приехал сюда, чтобы принять участие в автопробеге, - говорит водитель Сергей. - Второй год участвую, никаких происшествий