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Социум

Уральские автолюбители пытались устроить автопробег, несмотря на запрет

Сегодня, 9 мая, в 16.00 около гипермаркета "Дина" собрались несколько десятков автолюбителей, чтобы устроить автопробег, посвященный 70-летию Победы. Автомобили были разукрашены, на некоторых имелись надписи "Спасибо деду за победу", "На Берлин", "Помним и гордимся!" и прочие. Водители и не только были одеты в гимнастерки, пилотки военного времени. К тому же практически на всех авто были флаги СССР. В основном здесь собрались те, кто каждый год участвует в автопробеге. - Я приехал сюда, чтобы принять участие в автопробеге, - говорит водитель Сергей. - Второй год участвую, никаких происшествий
gorod
Уральские автолюбители пытались устроить автопробег, несмотря на запрет
Сегодня, 9 мая, в 16.00 около гипермаркета "Дина" собрались несколько десятков автолюбителей, чтобы устроить автопробег, посвященный 70-летию Победы.
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 Автомобили были разукрашены, на некоторых имелись надписи "Спасибо деду за победу", "На Берлин", "Помним и гордимся!" и прочие. Водители и не только были одеты в гимнастерки, пилотки военного времени. К тому же практически на всех авто были флаги СССР. В основном здесь собрались те, кто каждый год участвует в автопробеге. - Я приехал сюда, чтобы принять участие в автопробеге, - говорит водитель Сергей. - Второй год участвую, никаких происшествий не было. Мы хотели доехать до Стелы. Ничего плохого в этом нет, подобные автопробеги проходят по всему миру. Однако выехать за ворота стоянки решались только самые смелые. Их тут же останавливали сотрудники УАП ДВД ЗКО, которые проверяли документы и заставляли убирать флаги. Начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ объяснил, что проводить автопробег в этом году запрещено. - Мы попросили водителей не ехать по городу колонной и не нарушать движение, - пояснил Махамбет АБИСАТОВ. - Публичные акции и общественные мероприятия должны согласовываться с местными органами исполнительной власти. Разрешение не было получено, потому что это создает трудности для других участников дорожного движения. Здесь собралось более 50 автомашин, а в городе еще 200 тысяч автомашин и 300 тысяч жителей и ставить под угрозу их жизни нельзя. Нужно соблюдать закон. Один из водителей полностью выкрасил свое авто в зеленый цвет и на капоте прицепил муляж пушки. Полицейские остановили его, заставили снять эту "пушку" и оформили протокол. Сотрудник УАП ДВД ЗКО объяснил, что оформил протокол на водителя по ст. 590 ч.7 КоАП РК - "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения". Теперь водитель должен выплатить штраф в размере 15 МРП, а это более 29 тысяч тенге. К тому же полицейский добавил, что всех водителей еще на стоянке предупредили, за что могут оштрафовать, однако те все же выехали. Напомним, 7 мая УАП ДВД ЗКО распространило сообщение о том, что проводить автопробег в этом году запрещено без соответствующего разрешения.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
полицейские автопробег

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