Пожарные проводят ученья в новых объектах образования,эксплуатирующихся относительно недавно. Напомним, что Назарбаев интеллектуальная школа была сдана в эксплуатацию лишь два года назад. Как известно, пожар, возникающий в зданиях с большим количеством людей, а в частности школах, колледжах и прочих объектах образования, может привести к плачевным последствиям. Дым, быстро распространяющийся по зданию, паника среди детей, «лабиринт» многочисленных кабинетов и коридоров, сложность конструкции новейших зданий, все это является серьезным барьером для пожарных в случае возникновения реального пожара. И перед пожарными стояла первоочередная задача - найти источник возгорания и локализовать, а также оказать необходимую помощь людям, находящимся в здании. - По легенде «пожар» произошел на 1 этаже главного корпуса: в библиотеке, - рассказывает старший инженер ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Айымжан ЛУКПАНОВА. - Личным составом была оперативно проведена разведка и оценена обстановка по внешним признакам, установлен «очаг возгорания». В кратчайшие сроки были развернуты боевые участки: в библиотеке для тушения условного пожара и в смежных помещениях, чтобы не допустить распространение огня. В ходе «боевых» действий пожарные смогли рассмотреть варианты расстановки сил и средств на территории данного объекте, ознакомиться с внутренней планировкой корпусов, изучить пути выхода из здания и множество других нюансов. Также во время учения личный состав отработал вопросы взаимодействия и тактической выучки. Ежемесячно мы проводим такие учения на различных социально значимых объектах.Фото предоставлено пресс-службой ГУ «СП и АСР» ДЧС ЗКО.