Сегодня, 22 августа, примерно в 8.40 на улице Ихсанова произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса "Пежо" маршрута №45 и автомашины "Шевроле". - Я ехал по маршруту со стороны проспекта Достык по улице Ихсанова по третьей полосе, чтобы повернуть в сторону магазина "Школьник", - рассказал водитель "Пежо" Азамат. - "Шевроле" со стороны бордюра пошел на разворот, видимо, хотел повернуть в сторону проспекта. Я увидел и увернулся от удара, но зеркалом зацепил его. У меня в салоне находились пассажиры, человек 15. Пострадала женщина. Ее с ушибами увезла машина скорой помощи. Больше никто не пострадал. - Еду, поворачиваю, товарищ едет, не видит мой поворот, я его включил еще вон оттуда. Стал поворачивать со второго ряда, а он летит и обходит меня слева, - рассказал свою версию водитель "Шевроле" Владимир Иванович. - Зеркалами зацепились. В настоящее время водители ждут приезда дознавателей управления административной полиции ДВД ЗКО.