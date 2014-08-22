Выставка представляла собой весьма разнообразную продукцию. Выставлялись не только хлебобулочные, колбасные и мясные изделия, но и мебель, железобетонные конструкции, стекло, ювелирные изделия и одежда. Производители соревновались в 3 номинациях - "Лучшие товары производственного назначения", "Лучшие товары для населения" и "Лучшие продовольственные товары". В этих номинациях свою продукцию представили 31 предприятие области. - Мы начали свое производство в 1991 году, а официально зарегистрировались в 1993. С самого начала мы шили национальную одежду. Все ткани у нас натуральные, если раньше с этим были сложности, то теперь мы привозим ткани из России, Турции, Китая, Узбекистана и других стран. Кроме этого, мы неоднократно участвовали в различных конкурсах. Например, нашу одежду возили в Лондон на международную выставку, - рассказываетБольшое внимание к себе привлекли мясные и рыбные изделия. - Мощность нашего завода по производству рыбы может достигать до двух тысяч тонн в год, рассказал- Мы выпускаем более ста наименований продукции и это не только наша речная рыба, но и морская. Также делаем рыбные колбасы 5-6 видов. У нас имеется необходимое оборудование для производства и стараемся выпускать все на высоком уровне. Кроме того, в качестве мы не уступаем производству российских компаний. По тендеру мы обеспечиваем 20 организаций, а также тюрьмы и диспансеры. Экспертная комиссия вручила дипломы и статуэтки победителям. Так, в номинации "Лучшие товары производственного значения" диплом I- ой степени получил АО "Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы", диплом степени - ТОО "Стекло-Сервис" и третьей степени вручили ТОО "Стройкомбинат".поздравил участников в номинации "Лучшие товары для населения", и вручил дипломы за первое место - ТОО "Орал суда-өнеркәсіп компаниясы", за второе и третье ТОО "Квант" и ТОО "ZEP Group", соответственно. Номинантов за "Лучшие продовольственные товары" поздравили вручил дипломы ТОО "Агропродукт ЛТД" за первое место, а II и III степени получили ТОО "Балзия" и ТОО "Родник", соответственно. Победители регионального конкурса теперь примут участие в республиканском конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана", который пройдет в Астане.