Об этом сообщает корреспондент портала "Мой город" со ссылкой на НПО "Гражданский Альянс".   dorogavshkoly_1 Сегодня, 22 августа, в управлении внутренней политики прошел брифинг, посвященный ежегодной акции "Дорога в школу". К акции подключился «Гражданский Альянс». - Несмотря на то, что объединение является некоммерческой структурой, мы тоже хотим внести свою лепту в общее дело и помогать нуждающимся людям. К акции мы подключили спонсоров, а также вкладывали свои средства. Думаю, что и другие организации захотят участвовать в этом добром деле, - говорит Гамал ТУЗЕЛЬБАЕВ, исполнительный директор НПО "Гражданский Альянс". На брифинге присутствовала мать семерых детей Раушан КАЖЕНОВА, ее детям вручили портфели с необходимыми школьными принадлежностями. - Большое спасибо, что нас поддерживаете. У меня семеро детей и собрать всех в школу и детский сад не так просто, но благодаря акции мы практически готовы, - поделилась многодетная мама. В продолжение акции будет проведен благотворительный автопробег. Инициаторами автопробега по детским  учреждениям стали Яна ЛАРИОНОВА и Федор ОПАРИЙ.   - Маршрут пролегает по Западно-Казахстанской области, - сообщила Яна ЛАРИОНОВА.- Мы подключаем людей, которые могут помочь детям. Нам приносят вещи, книги, школьные принадлежности и все, что может пригодиться в школе. Мы хотим не просто устроить автопробег, а настоящий праздник для детей. - 31 августа 6 машин выедут из Аксая, затем посетят Уральск, Актобе, Атырау, Актау. После снова вернемся в Уральск. Автопробег продлится с 31 августа по 9 сентября. Сейчас мы нуждаемся в технической поддержке, но стараемся все делать своими силами, - рассказал Федор ОПАРИЙ. dorogavshkoly_2