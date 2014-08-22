Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Кастинг для участия в конкурсе "Мисс Уральск-2014" продлена до 2 октября. Сам кастинг пройдет в этот же день в фойе Казахского драматического театра, непосредственно конкурс состоится 16 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на организаторов конкурса. В ЗКО, как сообщается в распространенном пресс-релизе, с этого года эксклюзивным представителем конкурса является модельное агентство «Star Models Studio», руководителем которого является Жулдыз ХУСПАНОВА. Мисс Уральск и Первая вице-мисс Уральск будут представлять ЗКО на конкурсе «Мисс Казахстан», который состоится в декабре в Алматы. Победительницы Конкурса «Мисс Казахстан» традиционно представят республику на мировых конкурсах «Мис Вселенная» (США) и «Мисс Мира» (Великобритания). Требования к участницам кастинга на конкурс «Мисс Уральск 2014»: • Рост от 170 см; • Возраст от 17 до 23 лет; • Постоянное проживание в городах Западно-Казахстанской области. - С целью повышения прозрачности конкурса заявки участниц принимаются не только в офисе модельного агентства «Star Models Studio» по адресу пр. Евразия, 40 (Дом Моды «Мария Ханым»), но и на сайте www.uralskmodels.kz, - сообщила Жулдыз ХУСПАНОВА. Телефоны для справок: +7 (7112) 50 46 83, +7 707 896 55 76