Со вчерашнего дня полицейские ЗКО стали останавливать все автомобили "Жигули", начиная от первой до седьмой модели. На одну из таких машин вечером 13 августа села, с тех пор девушку никто не видел. Полицейские останавливают авто, фотографируют водителей в анфас и профиль, и переписывают данные, после чего отпускают. Также на остановках развешены объявления с данными пропавшей девушки. Между тем, в полиции от комментариев отказались. Напомним, 13 августа Айдана ДОСКАЛИЕВА уехала на работу в город. Вечером девушка села в автобус маршрута №51 и доехала до села Серебряково, после чего поймала попутный транспорт. Продавцы арбузами сказали, что девушка села в белые "Жигули". Возле Щапово в этой же машине с двумя мужчинами на переднем сиденье Айдану видел ее младший брат, но машина тогда не остановилась. Телефон девушки отключен. Родители просят всех, кто видел Айдану ДОСКАЛИЕВУ, знает о ее местонахождении или владеет другой информацией, которая может помочь найти их дочь, позвонить в полицию или по номеру:(номер отца).