Хочу продолжить историю нашего турнира стрит-воркаута, который прошел в Аксае 17 августа. Когда начинали такой турнир в 2011-м, нас поддержали спортсмены Рахимов Ибрагим , Щупаковский Никита и Джамалдинов Ринат. Их возраст от 18 до 20 лет, и с нами эти ребята не один год. А начинали они совсем юными. Это те ребята, с которых все начиналось, и с которых берут пример наши аксайские ребята. Их мастерство и то, что они "творят" на турнике, это реально не каждому по силу. Это тренировки не одного дня, это тренируется годами. Чтобы этот турнир состоялся, и чтобы ребята приняли участие и показали свою силу, немалую работу сделали сотрудники нашей компании "АвтоМаг". Самая большая ответственность в организации турнира была возложена на руководителя отдела продаж и доставки Землянушину Ларису. Подготовка уже началась в июне. Все рекламы, все формальности, которые необходимо было решить для проведения турнира - это различные разрешительные документы в акимате города и т.д., все это решала она. И команда сложилась очень надежная и сильная. Не важно, какую должность занимает у нас сотрудник, он просто шел и делал все то, что необходимо было сделать для проведения турнира. В 10 утра 17 августа, когда термометры показывали 40 градусов жары, наши руководители с лопатами в руках были в парке для установки спортивного инвентаря. Чермашенцев Денис и Бижанов Байбол, Габдулова Нургуль и Фарфутдинова Ралия, Землянушина Лариса, Каппасова Кульназия - это все наши руководители, они как все остальные сотрудники одели форму, бейджи, на которых было написано "Организатор турнира" и выполняли работу, которую нужно было делать, и физический труд, и организационные вопросы - они взяли полную ответственность за проведение турнира. Работники бухгалтерии, как и в компании, выполняли работу с цифрами, возглавляла подсчет очков Абдуллиева Балкия и помогала своим девочкам Нурбаевой Зауреш и Искалиевой Индире. Они очень ответственно и серьезно подошли к цифрам, как в работе в компании, так и на турнире. За программное обеспечение отвечал Ескабулов Тимур, его работа была безупречной, как и в компании. У него не бывает слова "Не знаю, как", "Это невозможно". Он говорит: "Сделаем". Наша гостеприимная Маххабат Якупова встречала гостей и рассаживала по местам. Ребята-водители Галиев Арман и Исатаев Нурлан обеспечивали всем необходимым для турнира на автомобилях компании. Не могу не отметить Баймагамбет Индиру, Кужамалиева Жаслана, Тастайбекова Саната, Файзулова Изымбергена, Филимонову Светлану, Хребтову Ларису, Кудашкина Максима, Тулубаеву Миру, Джанзакова Радмира, Мусрепова Марата и Дуйсенгалиеву Жумазию. Нам помогали еще и дети сотрудников - это дочь Жумазии - Жулдыз. Все сотрудники были очень организованы и четко выполняли то, за что отвечали. Работа была слаженной, что нам - владельцам компании оставалось просто присутствовать на турнире. По окончанию турнира, когда были вручены призы спортсменам, я наблюдала, как наши сотрудники с чувством исполненного долга, горящими, светящимися глазами поздравляли друг друга, что они провели турнир, что все получилось. Радовались своей проделанной работе и тому, что они внесли свой вклад в общество, что они помогли ребятам показать себя. Наши сотрудники были счастливы не меньше тех ребят, которые заняли призовые места. И еще сами успели увидеть все недочеты в турнире и сразу обсудили, что необходимо исправить и как будем проводить турнир на следующий год. На следующий турнир первым и важным будут "элементы на турнике", можно еще назвать "Фристайл". Мы всегда стремимся улучшаться, и турнир хотим проводить все лучше и лучше. Помогать всегда гораздо приятнее, чем получать самому какую-либо помощь. Все те, кто активно принимал участие и помогал в проведении турнира, - это те люди, которым не безразлична наша молодежь, они за то, чтобы наше будущее было в руках у здорового, разумного поколения. Это не пустые слова, это все было сделано на деле.