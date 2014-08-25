Алматинское рекламное агентство нарисовало постер с изображением целующихся Курмангазы и Александра Пушкина, передает корреспондент Tengrinews.kz. Скандальный постер сделали в компании Havas Worldwide Kazakhstan. Заказчиком выступило ЛГБТ-сообщество Казахстана, представляющее интересы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Добавим, что проект рекламирует заведение "Студия 69", который, по некоторым данным, является гей-клубом, расположенным как раз на пересечении улиц Курмангазы и Пушкина. К слову, наибольшую огласку этот проект получил после участия в конкурсе Red Jolbors Fest, который собрал представителей рекламной сферы из Центральной Азии. Организаторами выступили кыргызстанские специалисты. Победителей выбирали в нескольких номинациях, итоги были подведены 23 августа. Постер с Курмангазы и Александром Пушкиным занял третье место в разделе "Наружная реклама". Сразу же после этого в соцсетях началось бурное обсуждение постера. Большинство высказывало свое недовольство, посчитав, что проект оскорбляет образ великих деятелей искусства и пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Постер назвали "топтанием чести двух народов". Многие блогеры уже пригрозили рекламному агентству судом. Впрочем, нашлись и более мягкие комментарии. Кому-то баннер даже понравился - в нем углядели "хоть какой-то креатив в бесплодной степи отечественного творчества". Один из создателей постера, копирайтер Валерий Володин уже прокомментировал проект. "Очень странно, что рекламщики считают, что бывают запрещенные темы. Этой работой можно гордиться. В первую очередь потому, что она работает - люди понимают и запоминают адрес. Во вторых, это смелая работа, и в случае с гей-движением, традиционно живущим на грани, она более чем точна и оправдана. Жюри фестиваля #redjolbors оценили его только на бронзу, и кто мы такие чтобы судить судей. Ханжество геть!", - написал он на своей странице в Facebook tengrinews.kz