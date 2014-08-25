Фото с сайта www.liter.kz
Казахстанцам нужно перестать жаловаться на отсутствие в стране госязыка. При этом перегибать палку в языковом вопросе тоже недопустимо, заявил президент Нурсултан Назарбаев.
"Предположим, что мы законодательно запретим все языки, кроме казахского. Что нас тогда ждет? Судьба Украины. Нужно ли насильно всех привести к казахскому языку, но при этом в кровопролитии лишиться независимости или благоразумно решать проблемы? Вопрос в этом. Что мы выбираем? Поэтому я считаю, что в этом вопросе необходимо терпение", - передает слова Назарбаева в интервью телеканалу "Хабар" Казинформ.
"Численность казахов растет, также как и влияние нашего языка. В областях делопроизводство проходит на казахском языке, и никто не препятствует этому. К тому же, в стране очень много представителей других этносов, которые говорят на казахском языке. Мы должны сами ценить свой язык", - отметил Назарбаев.
Президент призвал интеллигенцию в лице писателей, утверждающих, что казахский язык не может "подняться с колен" за годы независимости, не раздувать ситуацию вокруг использования госязыка.
"Если ты считаешь себя несчастным, то будешь таковым. Если человек будет говорить, что он счастливый, то он и будет счастливым. У нас не будет языка, если мы постоянно будем твердить, что его у нас нет. Не надо устраивать панику, мы должны использовать Закон "О языках", разговаривать на казахском, нам надо самим свободно общаться на своем языке и показывать этим пример другим", - подчеркнул президент.
Он отметил, что ежегодно в Казахстане 100 тысяч детей заканчивают обучение в общеобразовательных школах, из которых 80 тысяч - обучаются на казахском языке.
"В каждой школе - русской или другой - изучение казахского языка является обязательным. Любой ученик 6-7-х классов, например, сейчас разговаривает и на казахском, и на русском, и даже на английском языках. Это и есть наша забота о языке", - сказал глава государства.
Также президент отметил некорректность многих новых казахских слов. Перевод этих понятий с использованием турецкого и персидского языков не дает верного смысла.
"Мы сейчас международные универсальные слова переводим на казахский язык. Например, международное слово "пианино" перевели как "күйсандық". Крайне не соответствует смыслу. Другое международное слово "композитор" мы перевели как "сазгер". "Саз" дает другое понятие. Из-за чего это происходит? Думая, что надо уходить от русского языка, берем то из турецкого, то из арабского, то из персидского. И таким образом портим язык. Мы должны обогащать язык международными терминами. И в этом нет ничего плохого и не надо этого пугаться", - сказал Назарбаев.
Глава государства заявил, что государственному языку не угрожает никакая опасность, язык растет и богатеет, его ждет большое будущее.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в мире существуют 6 тысяч языков, 10 процентов из них ежегодно вымирает.
"Мало людей, которые пользуются этим языком, распространение не обширное. 70 процентов населения планеты пользуется английским языком. Потому что это язык науки, образования, медицины, культуры, СМИ. Конечно, можно жить без знания английского языка, но уже будешь обделен теми знаниями, которые позволяет получить этот язык. Без этих знаний, мы ставим препятствие своему будущему, развитию и росту. Поэтому, как мы можем развиваться, поднимать экономику, войти в 30-ку развитых стран, если наш народ, наша молодежь не знает английского языка", - выразил мнение президент.
"Я считаю, что трехъязычие - это правильно. И среди них наш государственный язык является конкурентоспособным. Если мы будем знать эти три языка, то получим большие возможности. Это мы должны понимать", - добавил глава Казахстана.