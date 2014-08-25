Сегодня, 25 августа, продолжилось рассмотрение дела Алины ХАКАЛО по мошенничеству почти на 1 млрд тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". hakalo_sud_2_7 Сегодня продолжился допрос свидетелей. Правда, из шести вызванных по делу свидетелей на суд явился только один - Виталий МАЛИН, остальные оказались за пределами ЗКО и участвовать в суде не могли. К слову, потерпевшую Айнагуль АКАШАЕВУ (экс-директор  Союза предпринимателей "Атамекен") в суде представляла адвокат Клара УНГАРБАЕВА. Как рассказал суду свидетель МАЛИН, он индивидуальный предприниматель, занимается транспортными и экспедиторскими услугами. На его счет от ТОО "Акела" были перечислены 11 миллионов тенге. Правда, каким образом у него появился договор с ТОО "Акела", Виталий МАЛИН суду пояснить так и не смог. По его словам, договор мог составить и принести к нему юрист, правда, какой именно юрист, он также сказать не мог. Итак, как рассказал МАЛИН, деньги были перечислены на оказание транспортных услуг, но за время действия договора ТОО "Акела" никаких заявок на предоставление услуг так и не сделала. Деньги, однако, им потрачены на покупку автомашины "Тойота Корола", для ГСМ и выплату зарплаты рабочим. - Если заявок на услуги не было, значит, вы должны были вернуть предоплату, - отметил прокурор Азамат ДУЙСЕНБАЙ. - Мы возвращаем, каждый месяц по 1 миллиону тенге, - ответил МАЛИН. Правда, и здесь свидетель так и не смог сказать, кому они возвращают деньги - ТОО "Акела" или потерпевшей стороне, и на основании каких документов. Судья Найля ДЖУНУСОВА удовлетворила ходатайства прокурора, адвоката обвиняемой Ярослава РАВДАЛЯ и представителя потерпевшей стороны. Теперь свидетель МАЛИН должен предоставить в суд документы, свидетельствующие о том, что он действительно возвращает предоплату ТОО "Акела", а также документы своего предприятия. Кроме того, сегодня в суд должен явиться и его бухгалтер, который, по словам МАЛИНА, осуществляет перевод денежных средств. Судебное заседание назначено на 15.00 часов. Напомним, 32-летняя Алина ХАКАЛО обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Алина ХАКАЛО в сговоре с неизвестными лицами, представляясь оператором международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддержке среднего и малого бизнеса, путем выдачи денежного гранта в Казахстане в 2009 году создала ТОО «AKELLA. 4 декабря Алина ХАКАЛО заключила грантовое соглашение с ректором ЗКАТУ им. Жангир хана Казыбаем БОЗЫМОВЫМ. В результате вузу причинен ущерб на сумму 235 млн 855 тысяч тенге. По такой же схеме соглашение было заключено с директором ТОО «Конденсат Холдинг Ltd» на сумму 408 млн тенге, директором ИП «Акашаева А.М» на сумму 27 млн тенге, с директором ИП «Дуйсенбаева А.А.» на сумму 25 млн 800 тысяч тенге, директором ТОО «Д.М.+Профит» - 30 млн тенге, ОО «Центр поддержки женщин г. Актобе» Дюсеновой А.Е. - на 40 миллионов тенге, на 22,5 млн тенге с ИП «Сариева». Ущерб, причиненный действиями ТОО "Акела", оценивается почти в 900 миллионов тенге. По словам прокурора, потерпевшие переводили денежные суммы на ТОО "AKELLA", после чего обвиняемая обналичивала деньги, отправляя на счета других  фирм. Между тем, дело в отношении неизвестных лиц, содействовавших в мошенничестве, выделено в отдельное производство. Фото Медета МЕДРЕСОВА  