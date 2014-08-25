Сегодня, 25 августа, в 15.00 продолжился процесс по делу предпринимательницы, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". hakalo_sud_2_3 На суде продолжился допрос индивидуального предпринимателя Виталия МАЛИНА. На прошлом заседании МАЛИН рассказал, что на его счет ТОО "Акела" перечислила 11 миллионов тенге, но поскольку заявок на оказание услуг от них так и не поступало, он ежемесячно по 1 миллиону тенге возвращал эти деньги. Правда, свидетель так не смог рассказать суду, кому и на каком основании он осуществлял перевод, впрочем, как и появление договора с ТОО "AKELLA". Как стало известно, в договоре фигурирует имя некоего Кайырбека САГИНБАЕВА, на чей счет Виталий МАЛИН должен перечислить деньги, так как на данный момент счет у Алины ХАКАЛО отсутствует. Но, как оказалось, у свидетеля нет документа "уступки требования", которые подтверждают перевод денег на счет Кайырбека САГИНБАЕВА. Кроме того, лично свидетель МАЛИН никогда его не видел. - Почему вы должны выплачивать сумму на счет именно САГИНБАЕВА? Вы видели список кредиторов? - спросила судья Найля ДЖУНУСОВА. На эти вопросы МАЛИН ответил, что не видел списка кредиторов и затрудняется ответить на вопросы. Тогда представитель Айнагуль АКАШАЕВОЙ Клара УНГАРБАЕВА задала вопрос о выдаче списка кредиторов непосредственно подсудимой Алине ХАКАЛО. - Список кредиторов не выдавала. Я составила список тех людей и компаний, которые должны были ТОО "AKELLA". Помню еще, что составляла физический договор с САГИНБАЕВЫМ, но сейчас у меня на руках нет этих документов, поэтому я сказать не могу, - ответила Алина ХАКАЛО. Следующим свидетелем стала представитель ТОО "Конденсат Холдинг LTD" Светлана БАРАБАШ. - В начале сентября 2013 года Алина ХАКАЛО вместе с Айнагуль АКАШАЕВОЙ представила нам программу грантов международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan». Схема перечислений была довольна сложной. Мы переводили деньги на счет ТОО "AKELLA", через некоторое время Алина Юлиевна перечисляла нам деньги вновь. Потом для восполнения счета наша компания перечисляла деньги ей. Общая же сумма составляет 408 млн тенге. Алина Юлиевна и Айнагуль АКАШАЕВА до заключения договора предоставляли нам гарантийные письма. После того, как прояснилась ситуация, мы направили письмо в Болгарию о подтверждении деятельности Алины Юлиевны. Нам пояснили, что Алина ХАКАЛО и ее ТОО "AKELLA" не являются операторами компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan», - говорит Светлана БАРАБАШ. Перечисление денежных сумм с ТОО "AKELLA" на счет ТОО "Конденсат Холдинг LTD" продолжались до середины октября 2013 года. По словам свидетеля Светланы БАРАБАШ, 30 декабря 2013 года на электронную почту пришло сообщение от Алины ХАКАЛО, в котором она призналась о создании финансовой пирамиды. - Это мы точно подтвердить не можем, так как это пришло на электронную почту, а от ее имени такое сообщение мог прислать кто угодно, - сказала представитель ТОО "Конденсат Холдинг LTD" Светлана БАРАБАШ. В связи с неявкой остальных свидетелей судебное заседание перенесено на 26 августа.