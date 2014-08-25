Напомним, 25 июня ювенальный суд ЗКО приговорил Баруха Питера к 8 годам лишения свободы за изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетних и развращение малолетних с отбыванием наказания в колонии общего режима. Во время рассмотрения апелляционной жалобы, которую подал, подсудимый вновь заявил, что не признает свою вину ни по одной предъявленной статье. Адвокат просил суд оправдать своего подзащитного за недоказанностью вины. Тем не менее, суд считает, что вина подсудимого доказана. Приговор оставлен без изменения. - Я не виновен во всех этих преступлениях, все мои права нарушены, у меня нет никаких прав в этой стране! - заявил на английском языкепосле оглашения приговора. Приговор вступил в законную силу.