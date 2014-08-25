Фото предоставлено пресс-службой ДВД Актюбинской области Фото предоставлено пресс-службой ДВД Актюбинской области Прошло уже больше 4 месяцев, а полицейские до сих пор не могут выяснить местонахождение Армана СУРАГАНОВА. - Он же не где-нибудь исчез, а на работе! Не мог же он испариться. Столько времени прошло! Почему так долго поиски идут? Мне кажется, уже никто и не ищет его. У него двое детей. Мы все его ждем и все еще надеемся, что он жив и здоров, - рассказывает мать пропавшего сержанта Халима СУРАГАНОВА. Напомним, 33-летний сержант пропал в ночь на 14 мая. Он исчез прямо с места службы. Вечером заступил на дежурство, а наутро его уже не обнаружили. Все это время родственники Сураганова надеялись, что полицейские проявят профессионализм и, наконец, найдут сержанта. Ведь у следователей на руках немало улик. Они нашли на месте происшествия ключи от дома и машины Армана, его портмоне и разбитый телефон. К тому же на рабочем столе были обнаружены следы крови. Правда, экспертиза, назначенная полицейскими, так и не выяснила, кому принадлежит кровь. - Силами наиболее опытных сотрудников проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Сураганова, - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН.