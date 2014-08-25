Фото с сайта http://www.jolbors.com/ Фото с сайта http://www.jolbors.com/ Рекламное агентство извинилось за скандальный постер с изображением поцелуя Курмангазы и Александра Пушкина, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, что принт, рекламирующий тематический клуб "Студия 69", привлек внимание общественности после участия в конкурсе Red Jolbors Fest, который собрал представителей рекламной сферы из Центральной Азии. Свой комментарий по поводу скандала рекламное агентство Havas Worldwide Kazakhstan разместило на своей странице в Facebook. В нем специалисты объяснили, что идея постера была разработана для узкого круга лиц, а именно для участия в конкурсе, на котором, к слову, работа взяла "бронзу" в своей номинации. "Мы не ожидали, что принт вызовет такой небывалый резонанс в социальных сетях и прессе. Вижуал не использовался для наружной рекламы и не был предназначен для размещения где-либо. Сам же он коммуницирует пересечение улиц, где расположен этот тематический клуб. Мы приносим искренние извинения тем, кого оскорбил или покоробил этот макет. Признавая бесценный вклад в культуру великого русского поэта и великого казахского композитора, мы официально сообщаем, что данный принт не будет распечатан, размещен или опубликован в платных медиа", - отметили в агентстве. Добавим, что общественность уже потребовала наказать авторов идеи принта с поцелуем Курмангазы и Пушкина. Общественники, среди которых блогеры и потомок Курмангазы, подали заявление в ДВД Алматы с требованием привлечь руководство рекламного агентства к административной ответственности. Подписавшиеся под документом считают, что создатели постера нарушили ряд законов и не соблюли морально-этические нормы. Эксперт в рекламной отрасли Нуркен Халыкберген, который, по его словам, является внучатым племянником Курмангазы, заявил, что авторы постера перешли всяческие рамки. "Я понимаю, что это фестивальная работа. Но ребята все-таки разместили ее в социальных сетях. Какая разница, каким образом используется реклама - через канал социальных сетей или в качестве наружной рекламы? В любом случае оскорбление было нанесено и вместо того, чтобы признать, что они перешли морально-этические границы, ребята поспешили заявить, что мы каким-то образом ущемляем права, пропагандируем жестокость и насилие, что мы не понимаем их креатив. На мой взгляд, никакого креатива здесь нет", - отметил Халыкберген. Кроме того, сегодня, 25 августа, казахстанские музыканты встретились у входа в клуб "Студия 69" на пересечении улиц Курмангазы и Пушкина. Внутри заведения никого не оказалось. По словам солиста группы "МузАРТ" Сакена Майгазиева, появление такого постера недопустимо, так как его содержание оскорбляет не только казахстанскую, но и российскую общественность. Музыканты отметили, что рекламное агентство нужно судить, чтобы создать прецедент и пресечь появление подобных постеров в дальнейшем.  