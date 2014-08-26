Сегодня, 26 августа, продолжился судебный процесс по делу предпринимательницы Алины ХАКАЛО, которую обвиняют в мошенничестве, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". hakalo_akashaeva_mg Допрос свидетелей начали с Балаусы ЕРБАСОВОЙ, которая работала с обвиняемой и Айнагуль АКАШАЕВОЙ. - На данный момент я работаю в палате предпринимателей. Ранее работала в союзе предпринимателей "Атамекен". Офис союза и ТОО "AKELLA" находились в одном здании. Насколько  мне известно, ТОО "AKELLA" занималась консалтинговыми услугами, а также проводили тренинги, - сообщает свидетель Балауса ЕРБАСОВА. Затем свой вопрос задала подсудимая Алина ХАКАЛО. - Вы помните случай, когда зашли в офис и хотели что-то забрать? Не можете пояснить, что хотели забрать? - Мне сказали забрать факс, принадлежащий союзу "Атамекен", а факсовый аппарат находился в офисе ТОО "AKELLA". Сам офис был открыт, нас сначала впустили, но потом выгнали. Я не помню, кто точно поручил мне забрать факс, уже много времени прошло, - говорит свидетельница. На вопрос прокурора о грантовых соглашениях,  свидетель ответила, что никогда о них не знала. - О грантах или других соглашениях я не знала, об этом я узнала только из газет. В ТОО "AKELLA" я проработала всего месяц, затем устроилась на другую работу. Также я не знала о каких-либо составлениях актов и участия в них не принимала, - сказала Балауса ЕРБАСОВА. Далее допрашивали свидетеля Павла ЕРМОЛЬЧЕВА, который ранее работал водителем. - Водителем работал 3 года в союзе "Атамекен", по совместительству работал в ТОО "AKELLA", отвечал там по хозчасти и возил Алину ХАКАЛО. Позже меня перевели в предприятие "Ару". Я уволился в январе 2014 года из-за финансовых трудностей ТОО "AKELLA" по просьбе Алины ХАКАЛО, - говорит свидетель Павел ЕРМОЛЬЧЕВ. - Вы выполняли какие-нибудь личные поручения? Вы знали о соглашениях, которые заключала Алина ХАКАЛО? - спросил прокурор Азамат ДУЙСЕНБАЙ. - Нет, о соглашениях ничего не знал и поручения тоже не выполнял, - ответил свидетель. Свои вопросы задала и обвиняемая Алина ХАКАЛО - Помните, вы делали дубликат ключей от офиса, кому вы их отдали? Кого из людей вы помните за время работы водителем? - - Вы попросили сделать по одному дубликату ключей от офиса АКАШАЕВОЙ и от офиса, где работали другие работники. Вам же дубликаты и отдал. Также вы хотели, чтобы я сделал дубликаты и от вашего кабинета, но что-то потом не стали об этом дальше говорить. За время работы водителем людей особо не запоминал, их много было, - сказал Павел ЕРМОЛЬЧЕВ. На вопросы адвокатов и прокурора о взаимоотношениях Алины ХАКАЛО и Айнагуль АКАШАЕВОЙ, оба свидетеля ответили, что они были подругами. Также свидетели не знали и о грантах, и о соглашениях, которые заключала ТОО "AKELLA". К слову, из 7 свидетелей на судебный процесс явились только двое. Из-за неявки свидетелей судебное дело перенесли на 27 августа.