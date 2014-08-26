Кайрат НУРТАС. Фото с сайта kairatnurtas.kz- В этом году празднование Дня города выпало на 5-6 сентября, в эти дни будет наиболее благоприятная погода для проведения праздника. На празднование выделено 7 миллионов тенге. На праздник приглашены гости из других областей Казахстана и приграничных регионов Российской Федерации. Кроме того, мы пригласили делегации из Москвы и Германии, - сообщилКак выяснилось, празднования Дня города начнутся уже с 1 сентября. Именно в этот день стартует экспедиция "Жайық Сарайшық" по историческим местам. В задачу экспедиции входит поиск, выявление и изучение средневековых городов на реке Урал на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей. 2 сентября состоится открытие турнира по хоккею на приз акима города. В соревнованиях примут участие команды из Актобе, Атырау, Актау, Оренбурга. Уральск будут представлять две команды: "Акжайык СК" и областная ДЮСШ. Вечером 3 сентября на Набережной реки Урал откроется шахматная площадка с ростовыми шахматными фигурами. На следующий день в 18:30 будет открытие "Скамейки влюбленных" в сквере возле Дворца бракосочетания. Открытие завершится парадом оркестров. 5 сентября состоится ежегодный велопробег. Место сбора велосипедистов - СОШ №20, финиш - на площади Абая. Вечером того же дня состоится ретро-концерт на площади Абая с участием ансамбля "Дос-Мұқасан". 6 сентября в историко-краеведческом музее откроется выставка "Алтын Ханшайым", на которой будет представлена реконструкция Таксайской принцессы. В этот же день в 11:00 будет фестиваль цветов и выставка работ декоративно- прикладного искусства на тему "EXPO-2017". Фестиваль состоится на Арбате - улице Д.Нурпеисовой. Празднование Дня города завершится праздничной театрализованной программой с участием творческих коллективов и артистов на стадионе им. Петра Атояна. Также на концерте выступят звезды казахстанской эстрады - Дильназ АХМАДИЕВА и Кайрат НУРТАС. Кстати, билеты можно будет получить бесплатно в ДК "Молодежи" со 2 сентября. Вечер завершится праздничным салютом.