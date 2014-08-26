Сегодня, 26 августа, на нефтегазовом предприятии «Жаикмунай» ликвидировали пожар на резервуаре с нефтью, а также устраняли следствия ДТП и вынимали людей из-под обломков моста. По такому насыщенному плану проходили учения по ЧС, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Комплексное учение по ликвидации ЧС в этом году прошли на базе ТОО «Жайыкмунай», в котором приняли участие спасатели ОСО ДЧС ЗКО, подразделения службы пожаротушения, сотрудники службы «Охрана КМС», звенья бойцов-противофонтанщиков, а также бригады скорой помощи и формирования ТОО «Жайыкмунай». Прежде всего, для всех присутствующих, в том числе и представителям СМИ, показали, как нужно действовать в экстренных ситуациях.
Руководство компании «Жаикмунай» очень требовательно относится к технике безопасности. Поэтому после подробного инструктажа всем выдали специальные костюмы, а также каждому из нас выдали эвакуационный самоспасатель.
Далее, согласно плану, на площадке перед зданием пожарного депо прошел смотр сил и средств формирований гражданской защиты служб и объектов промысла ЧНГКМ, а также сил аварийно-спасательных служб и подразделений ДЧС ЗКО, участвующих в ликвидации крупных техногенных чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах и территориях Чинарёвского месторождения.
- Такие запланированные комплексные учения проходят на базе ТОО «Жайыкмунай» на Чинаревском месторождении один раз в три года, - говорит руководитель департамента чрезвычайных ситуаций по ЗКО Кадр БИСЕМБАЕВ. – В прошлом году аналогичные учения мы проводили более масштабно на КПО. б.в. Но хочется отметить, что степень опасности здесь не меньше, чем на КПО, кроме того, Чинаревское месторождение находится гораздо ближе к городу. Благодаря таким учениям, у нас есть не только возможность отработать технику взаимодействия наших структур, но и оговорить все необходимые рабочие моменты. Большое внимание мы уделяем оперативной связи. Так, благодаря современному оборудованию, все, что происходит сегодня здесь, мы можем передавать в другие инстанции, а также в кризисный центр, который расположен в городе. Организационный вопрос, особенно связи, один из наиболее важных, поэтому на его отработку мы уделяем большое внимание.
Первым заданием для команды спасателей стало ликвидация последствий страшного ДТП под эстакадой, вследствие которого произошло обрушение железобетонных конструкций переходного моста.
У одного из автомобилей загорелся моторный отсек. При ДТП были и пострадавшие люди, которые находятся внутри одной из автомашин, под ней же и даже под обрушившимися перекрытиями моста.
Чтобы освободить из искореженного автомобиля пострадавшего, спасатели срезают крышу автомобиля и аккуратно достают человека.
Тем временем из-под обломков железобетонных плит уже достали других пострадавших в аварии людей и экстренно оказали медицинскую помощь.
Следующим учебным заданием для спасателей стала ликвидация пожара на резервуаре с нефтью. Согласно плану, на одном из резервуаров произошло возгорание нефти внутри резервуара, при этом стационарные системы внутреннего пенотушения и внешнего охлаждения не сработали. Пожар бушевал в течение двух часов, за это время произошло обрушение вовнутрь крыши резервуара.
– Здесь необходимо не только устранить пожар, но и охлаждать рядом стоящие резервуары, - пояснил один из пожарных. – В противном случае пожар может начаться и на соседних резервуарах.
Последним заданием стала ликвидация нефтяного фонтана на одной из скважин. По замыслу на одном из буровых станков сложилась аварийная ситуация, произошло нефтегазопроявление – выход пластового флюида на поверхность. На место аварии были вызваны подразделения военизированного противофонтанного отряда «Ак Берен», бойцами-противофонтанщиками которого в считанные минуты проведены аварийные работы по демонтажу противовыбросового оборудования на скважине.
- До сегодняшнего момента на Чинаревском месторождении пока не было аварийных ситуаций, - говорит производственный директор ТОО «Жайыкмунай» Аман САНАТОВ. - Но при этом мы все время готовимся, чтобы уметь бороться с ними. Согласно графику, крупномасштабные учения у нас проходят 1 раз в три года, внутренние учения 1 раз в квартал. А также весь персонал проходит обучения в специализированных заведениях на курсах по технике безопасности и повышении квалификации.
Фото: Оксана ТЕЛЯТОВА