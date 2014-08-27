28-летнего Нурдаулета ЖАПАКОВА лишили свободы за то, что он избил девушку-кондуктора, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда. Напомним, инцидент произошел 16-го июня. Молодой человек вошел в автобус. На одной из остановок пассажирка, выходя из салона, спросила у девушки-кондуктора дорогу в клинику и ушла. Наблюдая за этим Нурдаулет ЖАПАКОВ поинтересовался, о чем спрашивала пассажирка. Но кондуктор ответила некорректно: «Сидишь и сиди. Тебе то, что надо». Этот ответ, со слов Жапакова, сильно его оскорбил. Обиженный пассажир выразил недовольство по поводу хамства кондуктора и получил дополнительную порцию негативных высказываний в ответ. Завязался конфликт. В ходе словесной перепалки кондуктор потребовала от пассажира покинуть салон. Но парня это разозлило еще больше. В порыве эмоций он набросился на кондуктора с кулаками. В это время в салоне автобуса были три пассажира. Но, по словам потерпевшей, они не остановили мужчину даже тогда, когда он стал душить ее. На помощь коллеге вышел только водитель автобуса. Он вывел разбуянившегося пассажира на улицу. По факту хулиганства на пассажира-дебошира завели уголовное дело. На суде пассажир Жапаков признал вину и раскаялся. Согласно приговору суда, Жапакова арестовали в зале суда. За вспыльчивость и рукоприкладство он проведет в тюрьме целый год. Баян САГИМБАЕВА