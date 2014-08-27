ЧП произошло примерно в 17 часов 26 августа на точке Бернияз Коскольского сельского округа Каратобинского района ЗКО.  При проведении опашки на тракторе ДТ-75 перед фронтом загорания травы людей окружил огонь, так как был сильный ветер. Сельчане остались в огне, так и не сумев выбраться за территорию охваченной огнем земли. Эти земли принадлежали крестьянскому хозяйству "Батыс", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. luga_goryat13 В результате ЧП глава КХ "Батыс" Галымжан НУРМУХАНОВ 1965 года рождения получил термические ожоги пламенем лица, шеи, конечностей 2 и 3 степени 60 процентов кожного покрова. Александр НУРМУХАНОВ, племянник главы КХ, 1996 года рождения получил термический ожог шеи, лица и конечностей - всего 70 процентов кожного покрова. Третий пострадавший 17-летний Бирлес АБДРАХМАНОВ оказался другом семейства, он приехал к родственникам погостить и вызвался помочь тушить огонь. Он получил термические ожоги на 85% тела. Позже пострадавших санавиацией доставили в областную клиническую больницу, где сегодня утром скончался несовершеннолетний АБДРАХМАНОВ. Пожар тушили 15 сотрудников ДЧС и 2 единицы техники, 25 человек и 3 единицы техники Косыкольского сельского округа, и еще 25 человек и 2 единицы техники Егиндыкольского сельского округа. Всего площадь пожара составила 42 гектара. За жизнь двоих пострадавших сейчас борются врачи областной клинической больницы.