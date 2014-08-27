Спортсмены из ЗКО примут участие в Азиаде-2014

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. Семнадцатые летние азиатские игры пройдут в Южной Корее с 19 сентября по 4 октября 2014 года. В программу Азиады входят более 40 видов спорта. Игры проходят раз в четыре года. Предыдущая Азиада состоялась в китайском Гуанчжоу. Из СНГ в состязаниях принимают участие Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан и Таджикистан. В летних азиатских играх примут участие 8 западноказахстанских спортсменов - это Георгий ШЕЙКО (легкая атлетика, спортивная ходьба), Азамат МУКАНОВ (дзюдо), Екатерина ЛАРИОНОВА (женская борьба), Алексей ДЕРГУНОВ (гребля на байдарках и каноэ), Андрей ЕРГУЧЕВ (гребля на байдарках и каноэ), Виктория ШАЙМАРДАНОВА (хоккей на траве), Ольга ШЕВЕЛЕВА (хоккей на траве), Григорий ФЕКЛИСТОВ (академическая гребля). Кроме того, в Инчхоне по окончании игр пройдут параазиатские игры. Среди участников этих игр также есть спортсмены из ЗКО - это Руслан УТЕБАЛИЕВ (плавание) и Темиржан ХАСАНГАЛИЕВ (дзюдо). Стоит отметить, что Руслан УТЕБАЛИЕВ является мастером спорта международного класса, неоднократный чемпион Казахстана, выиграл «серебро» и «золото» Всемирных игр международной ассоциации спортсменов-инвалидов в 2013 году в Голландии, обладатель двух золотых медалей параолимпийских азиатских игр среди юниоров в Куала-Лампур, Малайзии в 2013 году. Также мастером спорта СССР по борьбе самбо, мастером спорта РК по казахша курес, чемпионом РК и победителем Всесоюзного турнира по борьбе самбо является и второй участник параазиатских игр Темиржан ХАСАНГАЛИЕВ. Спортсмен выступает в весовой категории 66 кг. А также стали известны имена волейболистов нашей области, которые сыграют в составе сборной команды РК по волейболу. Это волейболисты Антон КУЗНЕЦОВ и Виталий ВОРИВОДИН.