Сегодня, 27 августа, судья Найля ДЖАНУСОВА продолжила допрос свидетелей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". hakalo_sud2 Первой допросили сестру экс-директора союза предпринимателей "Атамекен" Айнагуль АКАШАЕВОЙ Мейрамгуль АКАШАЕВУ. Как рассказал свидетель, с Алиной ХАКАЛО ее познакомила сестра Айнагуль, поскольку они вместе с ХАКАЛО снимали офис в одном здании. - Вам известно, что она являлась директором ТОО "Акела", - спросил прокурор Азамат Дуйсенбай. - Ну, именно как название предприятия, не знала, - ответила Мейрамгуль АКАШАЕВА. - На ваши счета были какие-либо перечисления от ТОО "Акела" или Алины Хакало? - От Алины ХАКАЛО - да. 17 миллионов тенге в июне и в ноябре 2013 года еще 2 миллиона тенге. Она (ХАКАЛО - прим. автора) должна была сестре Айнагуль, а Айнагуль деньги занимала я. Поэтому мне было без разницы, кто перечислит, она (Айнагуль - прим.автора) предупредила, что деньги упадут. - А что это были за долги между Хакало и вашей сестрой? - Понятия не имею. На вопрос прокурора, проживала ли она в Астане, Мейрамгуль АКАШАЕВА ответила, что проживала, но квартира, в которой она жила, не ее. - Это квартира мамы, купленная на общие сбережения семьи, - пояснила свидетельница, при этом добавив, свои сбережения около 8 миллинов тенге внесла сама. - Как вы можете говорить о том, что не знаете о ТОО "Акела", если вы сами в качестве тренера проводили тренинг в ТОО "Акела" в 2013 году по стилю и красоте? - спросила подсудимая Алина ХАКАЛО. - Непосредственно я в ТОО "Акела не состояла. Айнагуль попросила провести тренинги, потому что одной из сфер ее компании тоже были тренинги. И она попросила меня провести тренинг, а по поводу сертификатов я не знаю, они сами готовили. Надо было раздать людям, просто в доказательство того, что они прошли тренинг. А я фактически официально никогда не состояла в организации ТОО "Акела". - А вы подтверждаете, что именно ТОО "Акела" дала вам рекомендации на вашу поездку в Милан на обучение? – спрашивает Хакало. - Нет, не подтверждаю. Все было через сестру Айнагуль. Я спросила, есть ли у нее знакомые, которые могут написать рекомендации, потому что мне в короткий срок нужно было получить визу на обучение. Она сказала, что знакомые есть, есть человек, который может написать рекомендации. - А вы в курсе, что за курсы, которые вы проводили, за аренду, за кофе-брейк оплачивало ТОО "Акела"? - Нет, не в курсе. Это Айнагуль сама выплачивала, потому что это было в ее интересах, так как это она просила меня провести тренинг. - 19 миллионов тенге, о которых вы говорили, это тоже ваши личные сбережения? - Нет, это не мои. Я попросила в долг у дяди в Астане, и далее эти средства были ему же возвращены. Следующее заседание суда назначено на 15 часов 27 августа.