Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" До конца этой недели перевозчики Уральска должны предоставить ЖКХ заявку на повышение тарифа на проезд, пересчитанный по последнему повышению цен на ГСМ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора ТОО "Батыс-Дилижанс" Владимира ЮРКЕВИЧА, еще в апреле нынешнего года предприятие подало заявку в акимат на повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. - Ответа мы еще не получили, - рассказал Владимир ЮРКЕВИЧ. - Еще когда мы повышали проезд в последний раз, согласно методике расчетов, проезд выходил на сумму в 74 тенге. Но тогда акимат попросил нас, перевозчиков, возить за 60 тенге. Мы согласились. После этого прошла девальвация, цена на дизтопливо повысилась. Сейчас она 115 тенге за литр. Когда мы подавали заявку, мы указали сумму 80-85 тенге, но уже сейчас нужно делать перерасчет. - Ответа никак дождаться не можем, - говорит Азербай УМБЕТАЛИЕВ, директор ТОО "ПАП №1". - Мы обращались в прокуратуру, в палату предпринимателей. Они дают ответ, что нам обязаны ответить, но ответа на заявку так и не получили. С последнего повышения тарифа на проезд цены на дизтопливо повышались дважды. Прошла девальвация, все подорожало. Все запчасти мы покупаем за рубежом, сейчас их приобрести мы просто не можем. Ремонт, запасные части, смена масел, резины - это все встало. Что там говорить, мы сами просто можем встать. Понимаете, общественный транспорт может встать! Мы зарплату рабочим не можем выплатить, потому что все, что зарабатываем за день, идет только на ГСМ. Купили новые автобусы, GPS-навигаторы, а теперь кредиты по ним не можем выплатить. Мы возим себе в убыток. По его словам, в постановлении правительства сказано, что если хотя бы по одной из составляющей тарифа идет удорожание на 10%, тариф обязаны пересмотреть. - Сейчас даже эти 85 тенге не актуальны, - продолжает Азербай УМБЕТАЛИЕВ. - Простых людей жалко, согласен, нам тоже не хочется повышать тариф, но автобусы ездят не на воде, а на топливе, которое уже подорожало. А если мы встанем, то без работы могут остаться тысячи людей, работающих на предприятиях-перевозчиках. Мы уже сейчас теряем кадры, потому что люди не хотят и не могут работать за 30-40 тысяч тенге. По словам Азербая УМБЕТАЛИЕВА, убыточными являются все дачные маршруты, но компенсацию им никто не выплачивает. Между тем, в ЖКХ также заявили: повышение тарифа необходимо. - Обстановка с общественным с транспортом очень тяжелая, - рассказал начальник отдела пассажирского транспорта ЖКХ г. Уральск Аскар МУКАНОВ. - Перевозчики подавали нам расчеты, и они были сделаны до майского подорожания цен. Процесс рассмотрения слишком затянулся, расчеты рассматривал отдел финансов и бюджетного планирования, вынесли они свое заключение. Но сейчас из-за повышения цен расчеты нужно пересмотреть. У нас уже была встреча с перевозчиками, и решили, что они до конца этой недели предоставят новые расчеты в новых ценах. Если по апрельским расчетам проезд выходит в среднем 85 тенге, то теперь расчет будет примерно под 100 тенге. Далее посмотрим, какое решение примет город, какое решение примут депутаты. Но положение у перевозчиков действительно тяжелое.