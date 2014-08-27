Об этом сегодня, 27 августа, на брифинге в палате предпринимателей рассказал заместитель прокурора ЗКО Халидулла ДАУЕШОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - На сегодняшний день одним из приоритетных направлений является защита прав предпринимателей. Именно для этого мы открыли кабинет, где ежедневно дежурный прокурор будет консультировать и выслушивать проблемы предпринимателей и осуществлять фактический ежедневный надзор, - сообщил заместитель прокурора ЗКО Халидулла ДАУЕШОВ. Также на брифинге присутствовали предприниматели города и области, которые задавали свои проблемные вопросы. Одним из них был вопрос Азербая УМБЕТАЛИЕВА, директора ТОО "ПАП №1". - Повышаются тарифы на топливо, на котором работают наши перевозчики. Уже неоднократно мы обращались во все возможные инстанции о повышении стоимости проезда. Поймите, это зависит не от нас, а от повышения цен. Если мы обанкротимся, встанет весь город, тогда многие останутся без работы. У нас уходят опытные водители и текучесть кадров большая, потому что не можем дать достойную зарплату работникам, - пожаловался предприниматель Азербай УМБЕТАЛИЕВ. - О вашем вопросе мы поставлены в известность, сейчас проводится проверка. К концу месяца мы ее завершим и дадим вам ответ, - сказал заместитель прокурора ЗКО Халидулла ДАУЕШОВ.  