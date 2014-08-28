Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места происшествия. BMW_stolb3 Столб, держащийся практически на проводах, висит в настоящее время на перекрестке улиц Маншук Маметовой и Ескалиева. В него сегодня ночью въехала автомашина марки "БМВ" черного цвета. Удар был такой силы, что столб покорежило в одну сторону, а в машине сработали подушки безопасности. Сейчас на месте дежурят сотрудники полиции. Автомашины пропускают только по одной стороне дороги, встречная полоса закрыта. - Авария произошла ночью, - рассказали очевидцы. - Водитель вроде ехал со стороны вокзала по улице Маншук Маметовой и, видимо, не справившись с рулевым управлением, врезался в столб. Как стало известно, водитель в ДТП не пострадал. Полицейские ждут приезда сотрудников "Жайык Жарыгы". BMW_stolb5 BMW_stolb BMW_stolb1 Фото автора Видео: Ербол АМАНШИН