Эту информацию корреспонденту портала "Мой ГОРОД" подтвердил казахстанский инвестор. zhelaevski_KHP1 Как стало известно, у Желаевского КХП появилось два новых совладельца - это "Группа компаний «Мартин" из Краснодарского края и казахстанский предприниматель - глава крестьянского хозяйства "Матевосян" Александр МАТЕВОСЯН. Александр МАТИВОСЯН подтвердил информацию корреспонденту "МГ". Он отметил, что ранее появившаяся информация о том, что КХП купила другая российская компания "Юг Руси", возможно, возникла из-за того, что на технике, привезенной из России, было написано "Юг Руси". - Желаевский КХП будет работать, как и работал, все сотрудники также останутся на своих местах, - сказал Александр МАТЕВОСЯН. Сумма сделки и размер доли в КХП у Александра МАТЕВОСЯНА остается тайной. Однако, есть информация, что новым инвесторам КХП обошелся в 16 млн долларов. Александр Сергеевич Матевосян -глава крестьянского хозяйства "Матевосян". КХ было основано в 1999 году в Зеленовском районе. Предлагаемая продукция/услуги: скот крупный рогатый, скот крупный рогатый племенной, сено, злаки, ячмень, пшеница, травы кормовые, сено, солома. Компания «МАРТИН» была основана в 2000 году в городе Электроугли Московской области. Там же в 2001 году была запущена первая линия по жарке и фасовке семечек. В 2004 году на юге России в Краснодарском крае было создано подразделение по хранению и первичной переработке семечек. А в 2008 году на его базе был создан современный производственный комплекс полного технологического цикла «МАРТИН АГРО». zhelaevski_KHP