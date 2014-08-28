Иллюстративное фото с сайта auto.vesti.ruПо сообщению пресс-службы ДВД, накануне празднования Дня конституции с 25 по 27 августа на территории области было проведено оперативно-профилактическое мероприятия «Правопорядок». За это время стражи порядка выявили 1843 административных правонарушения, из них пять фактов незаконного обращения с наркотическими веществами, 225 мелких хулиганства, 371 факт распития спиртных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде. Еще на 1212 человек были составлены протоколы за нарушение правил дорожного движения, в том числе 43 за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также 63 человека были задержаны за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан. Кроме того, в дежурные сутки нарядами полиции было раскрыто 41 преступление по "горячим следам".