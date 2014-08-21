Иллюстративное фото из архива "МГ"Драка произошла накануне матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы "Актобе"-"Легия". Как стало известно, в ночь с 20 по 21 августа в Актобе возле кафе "Таксим" произошла массовая драка с участием около 40 человек с обеих сторон между польскими и казахстанскими болельщиками. Междоусобица началась в самом кафе, после чего переметнулась уже на улицу. По словам очевидцев, некоторые болельщики "Легии" вели себя агрессивно и были в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, конфликт начали первыми именно фанаты клуба "Актобе". По результатам драки несколько болельщиков из Польши получили незначительные травмы. Правда все они отказались от госпитализации. В полиции пока никак не прокомментировали эту драку. хотя на место происшествия наряд полиции все же выезжал. Напомним, это уже не первый случай агрессивного поведения со стороны актюбинских любителей футбола. В прошлом году имела место потасовка в Актобе между актюбинцами и болельщиками киевского "Динамо". Игра между "Актобе" и "Легией" начнется сегодня в 21:00 вечера по местному времени в Актобе.