По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, сотрудники управления административной полиции ДВД ЗКО совместно с предпринимателями, а именно ИП «Щукина» и ТОО «РиаМир» оказали спонсорскую помощь школам, где учатся дети с ограниченными возможностями. Два укомплектованных портфеля были вручены двум школьникам из многодетной семьи, которые к тому же учатся в областной школе-интернат для слепых и слабовидящих детей. Администрации областной специальной школы-интернат для детей с нарушением слуха и речи, поскольку сами дети пока находятся на каникулах, были вручены 65 карточек двух крупных игровых центров Уральска. Кроме того, для автобусов данных школ были вручены наклейки с надписями «Балалардың жолдағы қауіпсіздігі – қоғам мүддесі!» в рамках республиканской акции "Внимание - дети!".