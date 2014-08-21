Трагедия произошла в селе Жанабулак Акжайыкского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Примерно в 13 часов дня женщина во дворе развешивала белье на металлическую проволоку, параллельно этой проволоке на близком расстоянии проходил электрический кабель, который, видимо, оголился, - рассказал корреспонденту "МГ" аким Жанабулакского сельского округа. - Когда женщина стала развешивать белье, ее ударило током, в это время к ней на помощь прибежал муж. Его тоже ударило током. Супруги погибли на месте происшествия. Мужчине было 50 лет, женщине 51 год. Они воспитывали двоих детей. Как стало известно, буквально за 10 дней до трагедии, они сыграли свадьбу сыну.