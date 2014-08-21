Уже две недели в Уральске наблюдается дефицит бензина. В одних заправках он периодически появляется в свободной продаже, в других отпускается только по талонам, а в третьих его вовсе нет. Речь идет о бензине марки АИ-92. По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО, в Уральске и в ЗКО в целом ГСМ есть. - Все государственные заправки, которые есть на территории области, в эти дни работали, - рассказал Рспай УТЕШОВ. - Ажиотаж пошел среди населения. Маленькие заправки, хозяева которых имеют 1-2 заправки и берут бензин в России или у наших оптовиков, временно закрылись. Дело в том, что они ограничивают отпуск ГСМ, чтобы бесперебойно отпускать по талонам, в те организации, по которым выиграли в тендер на обеспечение. Заметив, что на маленьких заправках нет бензина, многие едут на другие большие заправки и берут не как раньше по 5-10 литров, а сразу заправляют полный бак. Естественно, все это несет нагрузку. Между тем, по словам самих операторов ГСМ, у них дефицита бензина нет. - В нашей сети АЗС ситуация с реализацией ГСМ стабильна, - рассказал директор филиала ТОО "Казмунай газ - Өнімдері". - Есть ажиотаж, и мы сами не можем понять почему. Нагрузка есть, потому что много клиентов приезжают заправляться к нам. Между тем руководитель департамента АРЕМ по ЗКО, говорить о повышении цены на ГСМ пока не приходится. - Приказом председателя АРЕМ РК от 4 мая 2014 года предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, установлены в следующих размерах: дизельное топливо - 115 тенге за литр, АИ-80 - 89 тенге, АИ-92 - 115 тенге за литр, - говорит Ербол ЕСИРКЕПОВ. - На сегодняшний день приказ действует и повышение цены на ГСМ не было. В случае превышения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которое установлено государственное регулирование цен, предусмотрена административная ответственность на ИП, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, в размере 200, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства - в размере 1000 МРП. Как рассказал ЕСИРКЕПОВ, в апреле нынешнего года в отношении ТОО "Алим" составлен протокол об административном правонарушении по факту превышения предельной цены розничной реализации ГСМ в Жанибекском, Бокейординском и Казталовском районах. ТОО "Алим" был оштрафован на 200 МРП. Один из продавцов российского бензина, АЗС "Орал Жан-Ойл" пока также отпускает ГСМ без перебоев и ограничений. - У нас был большой запас ГСМ, поскольку наша компания имеет свою нефтебазу, - говорит директор ТОО "Орал Жан-Ойл". - Его нам должно хватить до сентября. Мы уже подали заявку на увеличение объема ГСМ. Если в Казахстане цены на бензин не повысят, возможно, мы будем реализовывать бензин казахстанских компаний.