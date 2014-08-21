Фото с сайта agrobk.ru Фото с сайта agrobk.ru Сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области задержали 20 тонн мяса птицы американского происхождения, которое пытались ввезти в Россию из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства. Мясо было задержано на 191 километре автотрассы Омск - Павлодар. Ввоз этой продукции на территорию России является нарушением указа президента России об ответных мерах на санкции Запада: "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". В связи с этим глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился к министру сельского хозяйства Казахстана Асылжану Мамытбекову с просьбой проинформировать хозяйствующие субъекты Казахстана о недопустимости ввоза на территорию России перечня товаров, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. tengrinews.kz