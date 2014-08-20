Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя руководителя управления образования ЗКО Нурлана САБИРОВА. brifing2014ucheba Сегодня, 20 августа, в здании областного акимата прошел брифинг, посвященный началу нового учебного года, на котором рассказали о состоянии аварийных школ, а также, где будут заниматься учащиеся этих школ. - Были некоторые трудности, однако в сентябре учебный процесс начнется вовремя. Только в этом году в первый класс идут 10 899 ребят. Из них более восьми тысяч возрастом 6 лет и более двух тысяч возрастом 7 лет. Большинство их них будут учиться на государственном языке. Также уже 90%  учебников доставлено в область. Для учеников третьих и десятых классов школьные учебники переиздали, - сообщил замруководителя управления образования ЗКО Нурлан САБИРОВ. Кроме этого, в области закрыли 8 начальных школ в Казталовском, Бурлинском, Зеленовском, Каратобинском, Теректинском и Акжайыкском районах. Причиной послужило недокомплект классов, то есть в этих начальных школах было менее пяти учеников. Теперь ученики закрытых школ будут учиться и проживать в интернатах близлежащих школ. - По акции "Дорога в школу" материальную помощь уже оказали 1967 детям города и области. Сумма материальной помощи составила 6 млн 870 тысяч тенге, из них более пяти миллионов выделили меценаты, остальная сумма была выделена из местного бюджета, - рассказала Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА, руководитель отдела дошкольного и общесреднего образования. Что касается ремонтируемых школ, ремонт в Мичуринской школе и СОШ №12 обещают закончить через 3-4 месяца, в остальных объектах образования, ремонт уже подходит к завершению. - Есть трудности в школах, в которых не проводился капитальный ремонт многие годы. Но несмотря на проводящиеся работы, учебный процесс начнется вовремя, как и в остальных школах города, - сказал Нурлан САБИРОВ. Ученики Мичуринской школы, как уже сообщалось ранее, будут заниматься в доме культуры, здании акимата, а также на базах Жамбылской и Асановской школ. А ученики школы №12 на время ремонта будут учиться в школе искусств в Деркуле и в городских школах №№26, 45 и 4.