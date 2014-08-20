Иллюстративное фото из архива "МГ".По словам Марата ТУСУПКАЛИЕВА, 10 миллионов долларов, которые выделила в этом году компания КПО Б.В. для Бурлинского района в рамках ОСРП, уже официально оформлены на правительственном уровне. Как стало известно, на эти средства до конца года планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 1200 мест в 10 микрорайоне г.Аксай и котельной для теплоснабжения 4 и 5 микрорайонов. Проектно-сметная документация объектов уже разработана. Также на средства КПО (в рамках ежегодного выделения компанией средств на соцпроекты - прим. автора) в 2015 году начнется ремонт дороги Бурлин-Аксай и капитальный ремонт более 50 километров дороги Аксай-Жымпиты.