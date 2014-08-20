ЧП случилось в дачном коллективе в районе Кривого озера, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Общество расположено он на окраине города, но густые клубы дыма можно было видеть даже на другом конце Актобе. Пока на место ехала пожарная бригада, дачники своими силами боролись с огнем. Пламя приблизилось вплотную к домам садоводов, но как люди ни пытались предотвратить ЧП, огонь все-таки перекинулся и на постройки. На место прибыли всего 3 пожарные машины. Они едва успевают тушить огонь в одном месте, как возгорание начинается уже на другом. Пожар провоцирует и сильный сухой ветер. К тому же вся округа завалена мусором. Всюду лежит сухостой, старые автомобильные шины, которые тоже вспыхнули как спичечный коробок. Из-за пожара взорвался трансформатор. Сейчас на месте ЧП продолжают работать пожарные. Огонь уже вплотную приблизился к электростанции, которая находится всего в нескольких метрах от дачного коллектива. - Оттуда видать начался пожар, и ветром все сюда принесло. Трансформатор, линии, все сгорело. Две пожарные машины приехали. Там люди уже бегут сюда, дома горят, а они… Две машины только! - едва сдерживая слезы, рассказала жительница дачного коллектива Наталья ПЕРЕКОПСКАЯ.