В Уральске начался процесс по делу предпринимательницы Алины ХАКАЛО, которая, по версии следствия, обманула предпринимателей ЗКО почти на 1 миллиард тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 20 августа, в Уральском городском уголовном суде начался процесс по делу Алины ХАКАЛО, которую обвиняют в мошенничестве почти на один миллиард тенге. Алина ХАКАЛО, несмотря на почти полугодовое заключение в СИЗО, выглядела хорошо. В суд она пришла в платье, а волосы были уложены так, будто только вышла из салона красоты. Дело рассматривает судья Найля ДЖУНУСОВА. Сегодня на процессе прокурор Азамат ДУЙСЕНБАЙ зачитал обвинение. - Обвиняемая Алина ХАКАЛО 1982 года рождения в сговоре с неизвестными лицами, содействовавшие ей в мошенничестве, заведомо зная о незаконных действиях, представляясь оператором международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддержке среднего и малого бизнеса, путем выдачи денежного гранта в Казахстане в 2009 году создала ТОО «AKELLA», - зачитал Азамат ДУЙСЕНБАЙ. - 4 декабря Алина ХАКАЛО заключила грантовое соглашение с ректором ЗКАТУ им. Жангир хана Казыбаем БОЗЫМОВЫМ. В результате вузу причинен ущерб на сумму 235 млн 855 тысяч тенге. По такой же схеме соглашение было заключено с директором ТОО «Конденсат Холдинг Ltd» на сумму 408 млн тенге, директором ИП «Акашаева А.М» на сумму 27 млн тенге, с директором ИП «Дуйсенбаева А.А.» на сумму 25 млн 800 тысяч тенге, директором ТОО «Д.М.+Профит» - 30 млн тенге, ОО «Центр поддержки женщин г. Актобе» Дюсеновой А.Е. - на 40 миллионов тенге, на 22,5 млн тенге с ИП «Сариева». По словам прокурора, потерпевшие переводили денежные суммы на ТОО "AKELLA", после чего обвиняемая обналичивала деньги, отправляя на счета других фирм. Алина ХАКАЛО обвиняется по статье 177, части 4, пункта "б" УК РК - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Между тем, дело в отношении неизвестных лиц, содействовавших в мошенничестве, выделено в отдельное производство. Бывший директор союза предпринимателей «Атамекен», ныне потерпевшая по делу ХАКАЛО, Айнагуль АКАШАЕВА на процессе не присутствовала. 7 марта текущего года с ходатайством о санкционировании ареста директора ТОО «AKELLA» Алины ХАКАЛО в суд обратился следователь следственного управления ДВД ЗКО. К слову, представитель директора ТОО "Водоканалстрой сервис" Вениамина МУКАТАЕВА (аким Уральска в 1999-2005 годах), которому был нанесен ущерб в 15 миллионов тенге, сказал, что они снимают свой иск. - Проблем договоренностей с Алиной не было, может, были заминки только во временных рамках, когда должны были поступать деньги. Однако сумма в 15 миллионов тенге поступила на счет в начале августа, материальный ущерб восстановлен, поэтому мы снимаем свой иск , - сказал представитель МУКАТАЕВА. Напомним, что по общим подсчетам Алина ХАКАЛО с группой неизвестных лиц нанесли ущерб предпринимателям области почти на один миллиард тенге. Следующее заседание назначено на пятницу, 22 августа.