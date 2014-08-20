В момент удочерения Асельгуль было 10 месяцев, Алие - 1 год. Сейчас они Мишель-Асельгуль и Аманда-Алия БЕННЕТ из штата Вашингтон США. Их отец Брайан БЕННЕТ привез в Уральск девочек по их просьбе.К слову, у приемных родителей есть две старшие дочери, которые также были удочерены, но на этот раз из Вьетнама. - Мы никогда не скрывали от детей, что удочерили их. Они знают, что родились в Казахстане, - рассказал Брайан БЕННЕТ. - А в 2012 году, когда смотрели Олимпиаду в Лондоне, болели за казахстанскую команду велогонщиков, это было зрелищное выступление. После этого дети захотели поехать на родину и посмотреть, где они родились, вот приехали. Девочкам сейчас по 10 лет. Мишель - очень веселая и общительная, а Аманда оказалась стеснительным ребенком. Единственное слово, которое они выучили по-казахски - это «Рахмет». Приемный отец девочек сказал, что он военный ученый, а мать занимается адвокатской деятельностью. Американскую семью сегодня принимали в областном перинатальном центре, девочкам показали, где именно они родились. Оказалось, что там до сих пор работают акушерки, которые принимали роды. - Нас очень тепло принимают, угостили бесбармаком! - поделился Брайан БЕННЕТ. - Я уверен, что через несколько лет дети еще раз захотят вернуться сюда. С начала 2014 года в ЗКО было усыновлено 34 ребенка, в основном, родственниками, и только четыре ребенка попали в семью иностранцев. В то же время сейчас только в ЗКО стоят в очереди на усыновление 50 пар.