Когда задаешь вопрос любому человеку: «Хотите ли вы жить в таком окружении, где вы не боитесь идти поздно ночью и не встречать пьяную агрессивную молодежь, которой порой нечем себя занять?», слышишь ответ: «Да, конечно!». А какую ответственность мы - взрослое поколение - берем за это и что мы делаем для того, чтобы наша молодежь - наше будущее поколение - было разумным, а наше окружение было безопасным? Воспитание и поддержка должна быть не только в семье, учебных заведениях, но оно должно быть в обществе в целом. Можно сказать: «А мне это зачем, не мое это дело!», но, увы, это не так, это общее дело и все мы не должны проявлять равнодушие к происходящему. Только поэтому наша компания провела такой турнир, мы не только хотим окружать себя воспитанной молодежью, спортивной, разумной, но мы и делаем свой вклад в общество. Это наше будущее, будущее всей страны. К турниру мы начали готовиться уже заранее, объявляя о проведении турнира по радио, вывешивая рекламные баннеры по городу, информируя в СМИ. Многие спортсмены знали и готовились. Это можно было наблюдать и в ночное время во дворах микрорайонов, и в спортклубах. О самом турнире. Погода, конечно, в день турнира была такой, которая реально проверила всех на выносливость и участников, и организаторов, и зрителей. Стояла жара. Но это не помешало провести турнир. В турнире участвовали спортсмены прошлых соревнований. Помним их совсем юными, а сейчас они уже еще более подтянуты, больше натренированы. С каждым годом участников становится все больше и больше. В прошлом году их было 80, в этом году 120. И география наша расширяется, так как приехали на турнир из Оренбурга, Уральска, Караганды и из сел Пугачево, Бумаколь и других населенных пунктов. Наблюдения за спортсменами показали, что они не ставили для себя задачи выиграть приз, они делали это для победы. Выжимали все, что могли. Нас, организаторов, поддержал в проведении турнира Руководитель отдела физической культуры и спорта Бурлинского района Насипов Кабделжамел Аблкарисович. Помимо помощи, он еще и присутствовал на турнире и награждал спортсменов. А судейская коллегия была очень серьезной и судила по всем правилам. Все по настоящему. В состав судейской коллегии вошли Карабаев Исатай Тастимирович, директор спорт клуба «Сарыарка»; Абдрахманов Берик Кенжебаевич, инструктор спортклуба; Ажигалиев Гумар Сагидоллаевич, учитель физкультуры школы №3, мастер по гиревому спорту и Новозенко Александр Никитович, ветеран спорта Бурлинского района, чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. Все время турнира они были в работе, это начиная с 16.00 до 22.00 часов, и сами награждали спортсменов. Явная выдержка судей, не прерываясь даже на ужин. Вот такие сильные и волевые люди спорта. И нашими победителями стали В первую очередь хочу отметить наших ветеранов, участников, которым старше 40 лет: Подтягивание на турнике - Хамза Алибек, 52 года (г.Аксай ) - 25 раз, приз - телевизор; Субхандукулов Гани, 57 лет ( г.Оренбург) – 17 раз, приз - 20 000 тенге; Однокулов Владимир, 67 лет (г.Уральск) – 16 раз, приз - 15 000 тенге. Элементы на турнике – Джамалдинов Ринат, 20 лет (г.Аксай), приз - фотоаппарат. Показали свое мастерство Рахимов Ибрагим, 19 лет (г.Аксай), и Щупаковский Никита, 18 лет (г.Аксай ). Такое захватывающее зрелище устроили эти ребята. Подтягивание на перекладине – Кайрулин Даурен, 17 лет (г.Аксай) – 32 раза, приз - ноутбук; Коваленко Александр, 17 лет (с.Пугачево ) - 24 раза, приз - планшет; Куанышев Дамир, 25 лет (с.Бумаколь), приз - смартфон. Подтягивание на брусьях - Будник Игорь, 24 года ( г.Аксай) – 55 раз, приз - ноутбук; Узакбаев Бекболат, 21 год (г.Аксай), - 51 раз, приз - планшет; Джамалдинов Ринат, 20 лет (г.Аксай) – 50 раз, приз - смартфон. Сотрудники нашей компании сами получили огромное удовольствие от проведения этого турнира и очень благодарны судейской коллегии, музыканту Берику Тасымову и его коллективу, всем, кто нам оказал содействие и помощь в проведении этих соревнований. Нам нужно здоровое, разумное поколение, которые обеспечат нам достойное будущее!