Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kzКак сообщили в полиции, предприниматель, желая получить в частную собственность 1 га земельного участка, обратился к сотрудникам ТОО «Атырау Генплан». Инженер-проектировщик этого учреждения в составе других лиц в течение полугода «водили за нос» предпринимателя, обещая ему содействие в получении земельного надела. В итоге горе-предприниматель выложил мошенникам около 80 тысяч долларов. На сегодняшний день сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье 177 части 4 – «Мошенничество».