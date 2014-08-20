Иллюстративное фото с сайта auto.vesti.ruПо сообщению пресс-службы областного суда, в специализированном административном суде г.Уральска рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего подростка. К административной ответственности несовершеннолетнего привлекли за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством. При рассмотрении дела вина подростка была доказана, но поскольку он собственного заработка не имеет, штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или 18 520 тенге, был наложен на его мать.