Иллюстративное фото с сайта munters.in.ua Иллюстративное фото с сайта munters.in.ua Информацию корреспонденту портала «Мой ГОРОД» подтвердил руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Марат УНГАРБЕКОВ. О том, что самое крупное мукомольное предприятие ЗКО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» выкупает российская компания, стало известно месяц назад, однако никто из сторон не спешил распространять информацию. И вот сегодня стало известно, что КХП купила российская агропромышленная компания «Мартин» из Краснодарского края. - Государственной доли в КХП не было, комбинат был собственностью казахстанской компании «Зерновая индустрия». Самое главное для области, что элеватор будет работать, и уже закупил у наших крестьян 51 тысячу тонн зерна для переработки, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Марат УНГАРБЕКОВ. - Российских инвесторов интересует хорошая пшеница, у нашей высокое содержание клейковины, есть база. Но они намерены также модернизировать производство. Элеватор Желаевского комбината хлебопродуктов расположен в Уральске. В эксплуатацию был введен в 1988 году. Элеваторы общей емкостью 150 000 тонн осуществляют приемку, хранение и подработку зерна для последующей ее передачи в переработку на мельзавод. Входил в состав АО «Зерновая индустрия», являющейся в свою очередь частью компании «Астана групп»    